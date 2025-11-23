Telekino: resultados del sorteo 2403 del domingo 23 de noviembre

13 aciertos ganadores ($37.673 c/u)

12 aciertos ganadores ($10.719 c/u)

Telekino El Telekino se sortea todos los domingos. Foto: Cristian Lozano

REKINO: resultados del domingo 23 de noviembre

En la parte inferior del cartón de TELEKINO aparecen otros 15 números, los cuales se sortean después del TELEKINO.

El REKINO reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran todas las coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Números ganadores de REKINO:

02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premios con el número de cartón

Además de los sorteos de la modalidad TELEKINO y REKINO, también se sortea el número de cartón (aparece en la parte izquierda superior del cartón). Hay 5 premios de $1.700.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:

568.820 Bs As

569.165 Bs As

799.770 Bs As

227.538 Mendoza

758.705 Bs As

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

Telekino (3) Cada domingo se sortea Telekino, Rekino y hay premios con el número de cartón. Foto: Cristian Lozano

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

*El sorteo de Telekino se realiza todos los domingos a las 15:15hs por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires.