Invitan a votar por los nominados en los Premios del Público de las Grandes Capitales del Vino

La votación estará abierta del 24 de noviembre al 8 de diciembre en el sitio oficial de Great Wine Capitals. Los nominados mendocinos reflejan la diversidad, la creatividad y el espíritu vitivinícola que caracterizan a nuestra provincia.

Bodega Doña Paula, ganadora del premio Capitales del Vino La Bodega Doña Paula de Mendoza se quedó con el premio Grandes Capitales del Vino 2025.

Las nominadas para el Premio del Público Grandes Capitales del Vino

Entre Cielos Wine & Wellness Hotel – Categoría Alojamiento

En el corazón de Luján de Cuyo, rodeado de viñedos de malbec propios, este hotel combina hospitalidad, vino y bienestar en una propuesta única en Latinoamérica. Sus Vineyard Lofts, elevadas entre los viñedos, y su icónico Hamam Spa —el único auténtico de la región— ofrecen una experiencia inmersiva que conecta cuerpo, mente y vino.

The Williams Casanegra Distillery – Arquitectura y Paisaje

Ubicada en Las Compuertas, esta destilería es un ícono de arquitectura sustentable. Construida con materiales recuperados de antiguas industrias y bodegas argentinas, su diseño celebra la historia, el paisaje y la identidad mendocina. Cada rincón evoca un “pueblo productivo”, donde lo artesanal convive con la innovación.

Club Tapiz – Arte y Cultura

En una finca histórica del siglo XIX, este espacio reinventa los ámbitos productivos de una antigua bodega para transformarlos en un polo cultural. El Museo El Hilo de Ariadna y la Galería del Minotauro integran arte contemporáneo, mitología y vino en experiencias sensoriales que invitan a la reflexión. Conciertos, espectáculos y conferencias completan la propuesta.

Doña Paula Winery – Prácticas Sustentables y Experiencias Innovadoras

Comprometida con la sostenibilidad, combina investigación científica, educación comunitaria y respeto por el entorno natural. Además, propone recorridos virtuales inmersivos que permiten explorar distintos terroirs mendocinos mediante realidad virtual, guiados por su equipo enológico.

Quimera Bistro – Achával Ferrer – Experiencias Gastronómicas

En Agrelo, la chef Constanza Cerezo Pawlak lidera una cocina que fusiona técnica, sensibilidad y vínculo con la tierra. El restaurante ofrece una experiencia sensorial y emocional, donde vino y gastronomía se encuentran en perfecta armonía.

Run for Wine – Servicios Relacionados con el Turismo del Vino

Propuesta innovadora que celebra la cultura mendocina a través del vino, la gastronomía, la música y el arte. Una “maratón sensorial” que invita a disfrutar de etiquetas locales en ambientes lúdicos y participativos.