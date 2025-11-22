Del 24 de noviembre al 8 de diciembre se podrá votar en línea por los proyectos mendocinos nominados para los premios internacionales que reconocen la excelencia del enoturismo mundial. Mendoza celebra 20 años de pertenencia a la red global Grandes Capitales del Vino y vuelve a destacarse entre los mejores destinos del vino.
Invitan a votar por los nominados en los Premios del Público de las Grandes Capitales del Vino
Hay 6 emprendimientos de enoturismo que tienen chance de ser los mejores del mundo en el enoturismo
En 2025, Mendoza está celebrando sus 20 años de pertenencia a la red internacional Great Wine Capitals (GWC) y una vez más se posiciona entre los destinos enoturísticos más destacados del mundo. Luego de la entrega de los Oros Internacionales, el público global podrá elegir a sus favoritos en los People’s Choice Awards o Premios del Público, votando por las experiencias que mejor representan la excelencia, la innovación y la identidad del turismo del vino.
“Mendoza forma parte de la red Great Wine Capitals desde hace dos décadas, y esta presencia nos posiciona entre los destinos enoturísticos más prestigiosos del mundo. Estos reconocimientos internacionales reflejan la calidad, la diversidad y el enorme trabajo del sector turístico y vitivinícola mendocino. Invito a apoyar votando a nuestros nominados, para seguir creciendo en materia enoturística”, destacó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo.
La votación estará abierta del 24 de noviembre al 8 de diciembre en el sitio oficial de Great Wine Capitals. Los nominados mendocinos reflejan la diversidad, la creatividad y el espíritu vitivinícola que caracterizan a nuestra provincia.
Las nominadas para el Premio del Público Grandes Capitales del Vino
- Entre Cielos Wine & Wellness Hotel – Categoría Alojamiento
En el corazón de Luján de Cuyo, rodeado de viñedos de malbec propios, este hotel combina hospitalidad, vino y bienestar en una propuesta única en Latinoamérica. Sus Vineyard Lofts, elevadas entre los viñedos, y su icónico Hamam Spa —el único auténtico de la región— ofrecen una experiencia inmersiva que conecta cuerpo, mente y vino.
- The Williams Casanegra Distillery – Arquitectura y Paisaje
Ubicada en Las Compuertas, esta destilería es un ícono de arquitectura sustentable. Construida con materiales recuperados de antiguas industrias y bodegas argentinas, su diseño celebra la historia, el paisaje y la identidad mendocina. Cada rincón evoca un “pueblo productivo”, donde lo artesanal convive con la innovación.
- Club Tapiz – Arte y Cultura
En una finca histórica del siglo XIX, este espacio reinventa los ámbitos productivos de una antigua bodega para transformarlos en un polo cultural. El Museo El Hilo de Ariadna y la Galería del Minotauro integran arte contemporáneo, mitología y vino en experiencias sensoriales que invitan a la reflexión. Conciertos, espectáculos y conferencias completan la propuesta.
- Doña Paula Winery – Prácticas Sustentables y Experiencias Innovadoras
Comprometida con la sostenibilidad, combina investigación científica, educación comunitaria y respeto por el entorno natural. Además, propone recorridos virtuales inmersivos que permiten explorar distintos terroirs mendocinos mediante realidad virtual, guiados por su equipo enológico.
- Quimera Bistro – Achával Ferrer – Experiencias Gastronómicas
En Agrelo, la chef Constanza Cerezo Pawlak lidera una cocina que fusiona técnica, sensibilidad y vínculo con la tierra. El restaurante ofrece una experiencia sensorial y emocional, donde vino y gastronomía se encuentran en perfecta armonía.
- Run for Wine – Servicios Relacionados con el Turismo del Vino
Propuesta innovadora que celebra la cultura mendocina a través del vino, la gastronomía, la música y el arte. Una “maratón sensorial” que invita a disfrutar de etiquetas locales en ambientes lúdicos y participativos.