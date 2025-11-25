Maserati convirtió a Miami en la capital de las lujosas experiencias de manejo

El corazón del MC20 es su motor Nettuno V6, una pieza que sorprendió al sector por su incorporación de tecnología derivada de la F1. Es la primera vez que Maserati vuelve a fabricar internamente un motor completo después de más de 20 años, un detalle que explica el renacer de su identidad deportiva.

El modelo está disponible en dos versiones:

MC20 Coupé , la variante cerrada y más orientada al rendimiento puro.

MC20 Cielo, con techo retráctil, que mantiene las mismas prestaciones con una experiencia de conducción abierta.

Maserati-moretta manuela

El Maserati MCPura representa la máxima expresión de rendimiento de la marca italiana. Su chasis de fibra de carbono alberga el motor V6 biturbo Nettuno de 3.0 litros, que entrega 621 caballos y 538 lb-pie de torque, con una relación peso-potencia de apenas 2,33 kg por caballo.

Cómo es probar un auto en un circuito privado en Miami

Miami se posiciona como un destino que combina clima, poder adquisitivo y cultura latina apasionada por los autos. La ciudad ya superó a Las Vegas y al sur de California en cantidad de eventos privados automotrices organizados por marcas premium.

La presencia de Maserati en un circuito como The Concours Club —instalación de membresía cerrada, pistas rápidas y condiciones óptimas para manejo extremo— confirma el interés global por el mercado local.

En una jornada que unió historia, ingeniería y cultura de lujo, reforzando la idea de que Miami ya no solo exhibe autos: los vive.

Desayunar en calma y terminar el día acelerando un superdeportivo a límites que no se pueden contar en la calle: así fue la experiencia en el Maserati Miami Track Program en uno de los circuitos privados más exclusivos del país. La jornada empezó con café, sol y un silencio que engañaba: en minutos, los motores italianos iban a romper cualquier idea previa de “velocidad”.

El protagonista del día fue el Maserati MC20 en sus dos versiones: Coupé y Cielo (el convertible). Ambos equipados con el motor Nettuno V6, un bloque que se siente más cercano a un auto de competencia que a un deportivo de calle. Lo curioso es que, a pesar de esa potencia bruta, el auto transmite una calma controlada. No intimida: invita.

En fin, Maserati no para de reinventarse y enamorar a todos los públicos cada vez que presenta un de sus "Máquinas".