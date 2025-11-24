Así sería la nueva versión del Peugeot 504 pickup: el modelo 2026 del utilitario

La Peugeot 504 Pickup es una versión del clásico Peugeot 504, una camioneta de carga robusta y confiable que se fabricó en Argentina desde 1983 hasta 1999. Fue diseñada para ser un vehículo de trabajo práctico y duradero, y se distinguía por su solidez y capacidad de carga, siendo muy popular en su momento.
Si bien muchos son los nostálgicos que la recuerdan al día de hoy, lo cierto es que puede hacerse un nuevo modelo de esta pickup gracias a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial. Solo hubo que pedirle que adaptara las características del viejo modelo a los tiempos de Peugeot de hoy.
Así sería la nueva pickup Peugeot 504, según la inteligencia artificial
La Peugeot 504 Pickup 2026 mantiene la esencia del modelo original que se convirtió en un ícono de durabilidad, pero con una renovación que lo hace destacar en la actualidad. Su frente conserva la parrilla característica y los faros rectangulares, aunque con un toque moderno que integra luces LED más eficientes.
Los detalles de diseño, como los rines de aleación de mayor tamaño y los acabados metálicos en ciertas zonas, transmiten un equilibrio entre fuerza y sofisticación. Esta combinación lo hace atractivo no solo para quienes buscan una pickup funcional para trabajo pesado, sino también para quienes desean un estilo robusto sin renunciar a la modernidad.
El Peugeot 504 Pickup 2026 llega con opciones de motores que combinan eficiencia y potencia, adaptadas para distintas necesidades. La versión diésel se enfoca en maximizar torque a bajas revoluciones, ideal para transporte de carga y terrenos difíciles, mientras que la versión a gasolina ofrece un equilibrio entre consumo y aceleración.
El sistema de suspensión de la pickup también ha sido mejorado para soportar cargas pesadas sin comprometer el confort, ofreciendo una conducción estable en carreteras irregulares y terrenos accidentados. Además, la estabilidad del chasis refuerza la sensación de control, lo que es especialmente importante para quienes requieren un vehículo confiable.
El interior de esta lujosa pickup
El habitáculo de la Peugeot 504 Pickup 2026 combina practicidad y comodidad. Los asientos están diseñados para brindar soporte durante viajes largos, con materiales resistentes que soportan un uso intensivo. La cabina incluye espacio suficiente para almacenamiento de herramientas o equipo de trabajo, así como soluciones inteligentes para mantener el orden.
El tablero integra controles ergonómicos y una pantalla táctil central que facilita la navegación, conectividad con teléfonos y acceso a funciones del vehículo. La insonorización ha sido mejorada respecto a generaciones anteriores, reduciendo el ruido del motor y del viento, lo que contribuye a una experiencia de manejo más agradable, incluso durante trayectos largos o en rutas con condiciones adversas.