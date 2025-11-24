Así sería la nueva versión del Peugeot 504 pickup: el modelo 2026 del utilitario

Los detalles de diseño, como los rines de aleación de mayor tamaño y los acabados metálicos en ciertas zonas, transmiten un equilibrio entre fuerza y sofisticación. Esta combinación lo hace atractivo no solo para quienes buscan una pickup funcional para trabajo pesado, sino también para quienes desean un estilo robusto sin renunciar a la modernidad.

El Peugeot 504 Pickup 2026 llega con opciones de motores que combinan eficiencia y potencia, adaptadas para distintas necesidades. La versión diésel se enfoca en maximizar torque a bajas revoluciones, ideal para transporte de carga y terrenos difíciles, mientras que la versión a gasolina ofrece un equilibrio entre consumo y aceleración.

El sistema de suspensión de la pickup también ha sido mejorado para soportar cargas pesadas sin comprometer el confort, ofreciendo una conducción estable en carreteras irregulares y terrenos accidentados. Además, la estabilidad del chasis refuerza la sensación de control, lo que es especialmente importante para quienes requieren un vehículo confiable.

El habitáculo de la Peugeot 504 Pickup 2026 combina practicidad y comodidad. Los asientos están diseñados para brindar soporte durante viajes largos, con materiales resistentes que soportan un uso intensivo. La cabina incluye espacio suficiente para almacenamiento de herramientas o equipo de trabajo, así como soluciones inteligentes para mantener el orden.

El tablero integra controles ergonómicos y una pantalla táctil central que facilita la navegación, conectividad con teléfonos y acceso a funciones del vehículo. La insonorización ha sido mejorada respecto a generaciones anteriores, reduciendo el ruido del motor y del viento, lo que contribuye a una experiencia de manejo más agradable, incluso durante trayectos largos o en rutas con condiciones adversas.