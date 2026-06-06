Audi Nuvolari: el hiperdeportivo híbrido de 1.001 CV

Rendimiento y Mecánica del Audi Nuvolari

El vehículo combina un motor térmico y tres motores eléctricos de flujo axial:

Motor naftero: V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 800 CV y gira hasta las 10.000 rpm.

V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 800 CV y gira hasta las 10.000 rpm. Motores eléctricos: tres unidades de 150 CV cada una, alimentadas por una batería de iones de litio de 7,3 kWh.

tres unidades de 150 CV cada una, alimentadas por una batería de iones de litio de 7,3 kWh. Potencia total combinada: 1.001 CV.

1.001 CV. Transmisión: tracción integral quattro predictiva.

tracción integral quattro predictiva. Prestaciones: acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos, alcanza los 200 km/h en 6,8 segundos y supera los 350 km/h de velocidad máxima.

Audi Nuvolari (2) Así se ve el Audi Nuvolari por dentro.

Audi Nuvolari: diseño, Estructura y Habitáculo

El Nuvolari estrena una filosofía de diseño minimalista y aerodinámica inteligente:

Construcción: motor central, carrocería de fibra de carbono y chasis Audi Space Frame. Su postura es baja y ancha.

motor central, carrocería de fibra de carbono y chasis Audi Space Frame. Su postura es baja y ancha. Estética: se presentó en color Titanium, el tono que Audi vincula a su Concept C y a su proyecto de F1.

se presentó en color Titanium, el tono que Audi vincula a su Concept C y a su proyecto de F1. Interior: habitáculo minimalista con pantallas contenidas, aluminio anodizado fresado, asientos baquet de carbono y volante con botones físicos.

Estrategia de mercado

Al optar por una configuración híbrida de alta performance en lugar de un desarrollo 100% eléctrico, Audi plantea una transición tecnológica menos lineal para el segmento de superlujo, combinando el rendimiento de la electrificación con la respuesta de un motor de combustión tradicional.