Audi Nuvolari: el hiperdeportivo híbrido de 1.001 CV

Audi presentó el Nuvolari, un auto hiperdeportivo híbrido enchufable de producción limitada que se convertirá en el modelo más potente y rápido en la historia de la marca. Su nombre rinde homenaje a Tazio Nuvolari, el legendario piloto de la primera mitad del siglo XX. La firma fabricará solo 499 unidades, con entregas previstas para el primer semestre de 2027.
El lanzamiento funciona también como un movimiento estratégico para ganar autoridad emocional antes del desembarco definitivo de la marca en la Fórmula 1. Además se presenta poco después de la cuestionada Ferrari 100% eléctrica que ha generado dudas y suspicacias.
Rendimiento y Mecánica del Audi Nuvolari
El vehículo combina un motor térmico y tres motores eléctricos de flujo axial:
- Motor naftero: V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 800 CV y gira hasta las 10.000 rpm.
- Motores eléctricos: tres unidades de 150 CV cada una, alimentadas por una batería de iones de litio de 7,3 kWh.
- Potencia total combinada: 1.001 CV.
- Transmisión: tracción integral quattro predictiva.
- Prestaciones: acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos, alcanza los 200 km/h en 6,8 segundos y supera los 350 km/h de velocidad máxima.
Audi Nuvolari: diseño, Estructura y Habitáculo
El Nuvolari estrena una filosofía de diseño minimalista y aerodinámica inteligente:
- Construcción: motor central, carrocería de fibra de carbono y chasis Audi Space Frame. Su postura es baja y ancha.
- Estética: se presentó en color Titanium, el tono que Audi vincula a su Concept C y a su proyecto de F1.
- Interior: habitáculo minimalista con pantallas contenidas, aluminio anodizado fresado, asientos baquet de carbono y volante con botones físicos.
Estrategia de mercado
Al optar por una configuración híbrida de alta performance en lugar de un desarrollo 100% eléctrico, Audi plantea una transición tecnológica menos lineal para el segmento de superlujo, combinando el rendimiento de la electrificación con la respuesta de un motor de combustión tradicional.