Ferrari ya se arrepiente: su nuevo auto eléctrico parece destinado al fracaso y le costó muchísimo

luce La Ferrari Luce tiene un precio que pocos pueden pagar, y un diseño que pocos quieren ver.

Los números que no le gustan a Ferrari

La estrategia previa de la empresa evitaba este tipo de tecnología pura y priorizaba los motores híbridos. Los directivos mostraron el coche al Papa León en Roma, quien recibió el volante del automóvil como obsequio.

A pesar de estos esfuerzos de promoción, la recepción comercial inicial muestra dificultades importantes que afectan las finanzas de la organización.

El mercado global de automóviles de lujo muestra signos de saturación y debilidad ante el avance de competidores de origen chino. Marcas rivales como Lamborghini y Porsche redujeron sus planes de electrificación total debido a la baja demanda actual.

Las acciones de Ferrari acumulan un retroceso superior al 30% durante el último año por la inflación global.

Rechazo masivo

ferrari luce celeste La recepción que recibió la Luce no fue la que Ferrari esperaba.

La transformación de la identidad estética generó comparaciones con el reciente lanzamiento de Jaguar, que también recibió duras críticas por abandonar su estilo clásico.

El responsable de diseño de Ferrari, Flavio Manzoni, admitió que el concepto genera polarización, pero confía en una aceptación gradual por parte del público en los próximos meses.

La corporación mantendrá la oferta de motores de gasolina e híbridos junto al vehículo eléctrico para asegurar sus niveles de facturación. La exclusividad habitual de sus productos funcionó como escudo ante la crisis del sector automotor en Europa. Sin embargo, este paso representa un riesgo de millones de dólares para el fabricante más valioso del continente.