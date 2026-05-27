Ferrari ya se arrepiente: su nuevo auto eléctrico parece destinado al fracaso y le costó muchísimo

La legendaria automotriz italiana Ferrari enfrenta un escenario complejo tras la presentación de su nuevo vehículo eléctrico, denominado Luce. El modelo cuesta 640.000 dólares y marca un quiebre en la historia de la marca al incluir cinco asientos. El diseño surgió de un trabajo conjunto con la agencia LoveFrom, liderada por el exjefe de diseño de Apple, Sir Jony Ive.
El estreno de este vehículo eléctrico provocó reacciones muy diversas en las redes sociales. Algunos usuarios calificaron el diseño como basura directa para el desarmadero, mientras otros lo consideraron una obra maestra. La respuesta de los inversores resultó negativa y las acciones de la empresa cayeron más del 8% en la bolsa de Milán y por encima del 5% en Nueva York.
La empresa dedicó cinco años al desarrollo del Luce, que cuenta con un motor eléctrico fabricado internamente en cada rueda. Esta tecnología permite alcanzar los 96 kilómetros por hora en cerca de 2.5 segundos. La firma del caballo rampante aseguró la producción propia de todos los componentes para garantizar reparaciones futuras y proteger el valor de reventa.
Los números que no le gustan a Ferrari
La estrategia previa de la empresa evitaba este tipo de tecnología pura y priorizaba los motores híbridos. Los directivos mostraron el coche al Papa León en Roma, quien recibió el volante del automóvil como obsequio.
A pesar de estos esfuerzos de promoción, la recepción comercial inicial muestra dificultades importantes que afectan las finanzas de la organización.
El mercado global de automóviles de lujo muestra signos de saturación y debilidad ante el avance de competidores de origen chino. Marcas rivales como Lamborghini y Porsche redujeron sus planes de electrificación total debido a la baja demanda actual.
Las acciones de Ferrari acumulan un retroceso superior al 30% durante el último año por la inflación global.
Rechazo masivo
La transformación de la identidad estética generó comparaciones con el reciente lanzamiento de Jaguar, que también recibió duras críticas por abandonar su estilo clásico.
El responsable de diseño de Ferrari, Flavio Manzoni, admitió que el concepto genera polarización, pero confía en una aceptación gradual por parte del público en los próximos meses.
La corporación mantendrá la oferta de motores de gasolina e híbridos junto al vehículo eléctrico para asegurar sus niveles de facturación. La exclusividad habitual de sus productos funcionó como escudo ante la crisis del sector automotor en Europa. Sin embargo, este paso representa un riesgo de millones de dólares para el fabricante más valioso del continente.