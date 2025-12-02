Capturaron a 5 "mecheros" mendocinos en Miami por robar en el Dolphin Mall

También constataron que los robos los habían cometido durante toda la tarde del domingo prácticamente con total impunidad.

Tras su detención, los identificaron como Diego Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), quienes tenían pasajes para regresar a Argentina este miércoles.

El modus operandi de los mendocinos en Miami

Los pesquisas detectaron que los sospechosos ingresaron primero al local de la cadena Burlington, de donde robaron valijas y salieron como si nada pasara.

Con esas valijas robadas ingresaron a las tiendas de Columbia y The North Face de donde tomaron varios productos y los ocultaron dentro de las maletas para pasar por la caja sin pagar. Otra parte del grupo intentó hacer lo mismo en Tommy Hilfiger, pero no llegaron lejos.

mendocinos detenidos dolphin mall miami 3 La Policía atrapó a los mendocinos a pocos metros del lugar donde cometieron los robos al estilo mecheros. Foto: Gentileza

Dos de los mendocinos fueron interceptados en una parada de colectivos en las inmediaciones del shopping Dolphin Mall. Allí les secuestraron varias cosas robadas por un valor de 950 dólares. El resto del grupo fue detenido con más de 1.100 dólares en mercadería.

Los mendocinos detenidos fueron acusados por hurto en comercios y por participar en un presunto plan organizado para defraudar, y quedaron a disposición de la Justicia de Miami.