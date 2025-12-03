Adiós al microondas en la cocina: el invento que lo puede reemplazar para siempre

horno de vapor El horno de vapor tiene diferentes usos, pero uno en particular pone en problema a los micoondas.

La eficacia se observa en situaciones diarias. Una porción de pizza se vuelve crujiente sin que el queso se queme o se endurezca. La sopa se calienta de forma homogénea, eliminando los centros fríos que eran comunes. Incluso el pan congelado se regenera con una corteza fina y un interior blando. A diferencia del microondas, que exigía la intervención del usuario para girar o remover, estos aparatos operan de manera autónoma.

El cambio fundamental está en el control del calor. Mientras los microondas tradicionales emiten ondas para priorizar la velocidad, la nueva tecnología usa precisión. Los dispositivos detectan la humedad, ajustan la temperatura en tiempo real y enfocan el calor hacia las partes más densas del alimento. Algunos modelos avanzados usan algoritmos aprendidos de miles de comidas para garantizar el punto de cocción ideal. La comida sale con la temperatura y la humedad adecuadas, evitando la textura gomosa que era un problema del microondas. La prioridad de esta nueva era es la velocidad combinada con la calidad de la textura.

De calentar a cocinar: cómo cambia la cocina

El uso principal de estos hornos es el recalentamiento de sobras. Se debe seleccionar el modo "recalentar" o "recalentar con vapor" en los modelos combinados, o un programa "equilibrado" si usa radiación. Se aconseja utilizar un plato poco profundo apto para horno y dejar una abertura si se usa tapa. Para comidas con salsas, añadir una pequeña cantidad de agua puede mejorar significativamente el resultado. La diferencia en calidad es notable en unos tres minutos.

horno vapor Los nuevos hornos de vapor podrían llegar pronto a todas las cocinas.

Luego, se pueden preparar alimentos más complejos, como arroz, huevos o pescado. Se emplea vapor a baja temperatura para un calentamiento suave, seguido de un breve golpe de convección (aproximadamente 60 a 90 segundos) para crear una capa crujiente. Las sobras ricas en grasa, como un pollo asado, se benefician de este proceso de dos pasos. Los programas fijos permiten seleccionar "asado sobrante" o "arroz frito" para que la máquina ajuste el calor.

Existen recomendaciones para optimizar el rendimiento. Es importante evitar llenar el espacio del horno hasta el borde, ya que esto obstruye el flujo de aire. También se desaconseja el uso de toallas de papel cerca de los ventiladores. Para conseguir queso derretido, es preferible terminar con calor superior por treinta segundos, en lugar de arriesgarse a sobrecalentar el plato. Un diseñador de estos productos comentó que: "La velocidad importa, pero la textura es el nuevo tesoro". Argumentó que al conservar la humedad y agregar ese acabado crujiente, la cocina moderna podría finalmente abandonar el microondas. Este invento establece una nueva norma de calidad.