Si buscás una planta elegante y sofisticada para tener dentro de casa, la Monstera deliciosa o Costilla de Adán es la mejor alternativa. Se trata de un ejemplar con hojas caladas de gran tamaño, las cuales les brindan al hogar un toque tropical distintivo que potenciará la decoración de la sala. Aunque, para aprovechar de su belleza, es necesario tener en cuenta algunos cuidados de jardinería de este ejemplar, como por ejemplo la poda.
Cuál es el mejor momento del año para podar una Monstera o Costilla de Adán y potenciar su crecimiento
A pesar de su apariencia exótica y dramática, la Monstera deliciosa es una planta relativamente robusta y fácil de cuidar, lo que la hace accesible para jardineros aficionados. La Costilla de Adán es tolerante a las condiciones comunes de un hogar, como la luz indirecta o las variaciones de riego, siendo de los ejemplares más resistentes.
Estas cualidades garantizan que las personas puedan disfrutar de su impresionante belleza y el impacto estético que genera sin la necesidad de dedicarle un mantenimiento constante o experto. Lo único que debemos tener en cuenta para beneficiar a una Monstera deliciosa, además del uso de abonos caseros, será la poda de sus hojas, algo que potenciará el crecimiento.
Esta tarea de jardinería no se puede hacer en cualquier época del año. En este sentido, la sugerencia pasa por podar la Costilla de Adán en primavera o en verano, un momento en el cual la planta se encuentra en plena etapa de crecimiento. De esta forma, la Monstera deliciosa se recuperará rápidamente y sacará hojas nuevas sin problema alguno.
Antes de comenzar a podar la planta será necesario buscar tijeras limpias y desinfectadas para evitar que el ejemplar se infecte y posteriormente se enferme. Aclarado esto, habrá que iniciar con la tarea de jardinería retirando hojas amarillas o secas y eliminando tallos débiles y aquellos que crecen en exceso y desbalancean la Monstera.
Tendrás que cortar cerca del tallo principal, pero sin dañar la base de la hoja y evitar sacar más de un tercio de la planta, para que la Costilla de Adán no quede débil. En caso de que queden esquejes sanos, podrás ponerlos en agua y propagar una nueva Monstera.