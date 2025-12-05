Cuál es el mejor momento del año para podar una Monstera o Costilla de Adán y potenciar su crecimiento

Esta tarea de jardinería no se puede hacer en cualquier época del año. En este sentido, la sugerencia pasa por podar la Costilla de Adán en primavera o en verano, un momento en el cual la planta se encuentra en plena etapa de crecimiento. De esta forma, la Monstera deliciosa se recuperará rápidamente y sacará hojas nuevas sin problema alguno.

Antes de comenzar a podar la planta será necesario buscar tijeras limpias y desinfectadas para evitar que el ejemplar se infecte y posteriormente se enferme. Aclarado esto, habrá que iniciar con la tarea de jardinería retirando hojas amarillas o secas y eliminando tallos débiles y aquellos que crecen en exceso y desbalancean la Monstera.

Monstera deliciosa o costilla de adan Esta planta se debe podar en primavera o verano.

Tendrás que cortar cerca del tallo principal, pero sin dañar la base de la hoja y evitar sacar más de un tercio de la planta, para que la Costilla de Adán no quede débil. En caso de que queden esquejes sanos, podrás ponerlos en agua y propagar una nueva Monstera.