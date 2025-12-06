El Ministerio de Capital Humano modificó la fecha de pago del programa Volver al Trabajo, uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo, y también se confirmó el monto que van a recibir los beneficiarios en diciembre del 2025.
Se movió la fecha de pago de Volver al Trabajo en diciembre: qué día se cobra
El Ministerio de Capital Humano modificó la fecha de pago del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) en diciembre. Se paga después del feriado
Con el programa Volver al Trabajo el Gobierno busca apoyar de forma integral a mejorar la situación laboral y de vida de las familias siempre y cuando cumplan con lo solicitado. Esta medida busca fortalecer las oportunidades de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.
El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo.
Cuándo se paga Volver al Trabajo en diciembre
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que los titulares del programa Volver al Trabajo verán reflejados su respectivo cobro el martes 9 de diciembre, y no fue el viernes 5 como estaba previsto. Puede que algunos vean reflejado el dinero uno o dos días después por temas administrativos.
Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo van a cobrar $78.000 ya que esta asistencia no se ajusta de forma mensual y no ha recibido aumento desde hace muchísimo tiempo.
La prestación Volver al Trabajo está destinada a los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años. La finalidad es desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para los trabajadores informales.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permite que estos beneficiarios sean empleados cumpliendo una serie de requisitos.
Volver al Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
Prestaciones del programa Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo brindará a sus beneficiarios los siguientes servicios:
- Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
- Servicios de intermediación laboral.
- Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
- Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
- Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
- Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
- Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.