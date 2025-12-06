Buenas noticias para el planeta: el agujero de ozono se cerró antes de lo esperado en 2025

Según explica el organismo estadounidense, ese agujero es consecuencia de las actividades humanas. En particular, de la liberación a la atmósfera de grandes cantidades de clorofluorocarbonos (CFC), que se encuentran en productos cotidianos como aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y aerosoles; y otras sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).

Un increíble suceso del planeta

El agujero de ozono se forma anualmente sobre la Antártida durante la primavera austral. Este año fue menor de lo habitual y prácticamente ha desaparecido, según los datos del CAMS. La mayoría de los años, el agujero de ozono comienza a formarse en agosto, alcanzando su tamaño máximo en octubre y cerrándose finalmente entre finales de noviembre y diciembre. Su cierre temprano, a principios de noviembre, es inusual.

El hecho de que el agujero de ozono de 2019 haya sido excepcionalmente pequeño y se haya cerrado antes de tiempo no indica que la capa de ozono se esté recuperando más rápido de lo previsto. Simplemente, ilustra la gran variabilidad de los agujeros de ozono de un año a otro.

La recuperación de la capa de ozono aún tardará varias décadas, y los esfuerzos internacionales de monitoreo del ozono y las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) desempeñan un papel crucial para asegurar que sigamos por el buen camino, comenta Vincent-Henri Peuch, jefe del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS).

El agujero de ozono antártico más pequeño que ha aparecido en 35 años desapareció de forma inusualmente temprana, según científicos del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), quienes han monitoreado su actividad desde agosto.