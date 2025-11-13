La cascada submarina más crecida del planeta existe y supera estrepitosamente a las Cataratas del Iguazú

El planeta está lleno de maravillas en la naturaleza que sorprenden por su tamaño, belleza y misterio. Especialmente en Norteamérica existen desde montañas que tocan el cielo hasta ríos que serpentean por selvas milenarias, ofreciendo paisajes que parecen salidos de un sueño.
Por lo general, las cascadas y cataratas se presentan a simple vista, ya sean pequeños, caudalosos o no, como las del Iguazú. Pero hay una en particular que es submarina y fue descubierta hace poco tiempo.
Aunque parezca increíble, la cascada más grande del mundo no se encuentra en la superficie, sino bajo el océano. Se trata de la cascada submarina del Estrecho de Dinamarca, un fenómeno natural colosal que supera ampliamente a las Cataratas del Iguazú en tamaño y caudal.
Este impresionante espectáculo ocurre cuando las frías aguas del mar de Groenlandia, mucho más densas, descienden hacia el sur por debajo de las más cálidas aguas del mar de Irminger. La diferencia de temperatura y densidad entre ambas masas de agua provoca una caída vertical que alcanza más de 3.500 metros de profundidad, el equivalente a casi cuatro veces la altura de las Cataratas del Iguazú.
El flujo de agua que se desplaza en esta “catarata invisible” es igualmente monumental: unos cinco millones de metros cúbicos por segundo, lo que la convierte en la mayor corriente de agua descendente del planeta.
A simple vista, desde la superficie, nada delata este gigantesco movimiento submarino. Sin embargo, los oceanógrafos han podido medirlo gracias a sofisticados instrumentos y modelos de corrientes marinas. Este fenómeno desempeña un papel crucial en la circulación oceánica global, afectando al clima del hemisferio norte y al equilibrio térmico del planeta.
Características de esta cascada
- La cascada en sí tiene unos 2000 metros de altura
- Su altura total desde la superficie hasta el fondo es de 3,500 metros
- Tiene un caudal de más de 3.500 millones de litros por segundo
- Según Live Science, la catarata tiene la misma anchura que el estrecho de Dinamarca, aproximadamente 480 kilómetros
- Su nivel está muy por encima de las Cataratas del Iguazú o las Cataratas del Niágara
- Se cree que esta cascada se formó durante la última Edad de Hielo, hace más de 11.500 años, cuando los glaciares excavaron el lecho marino entre Islandia y Groenlandia
- Es casi invisible, y no detectable desde el espacio