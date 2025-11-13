La cascada submarina más crecida del planeta existe y supera estrepitosamente a las Cataratas del Iguazú

cascada submarina en el estrecho de dinamarca La catarata del estrecho de Dinamarca es una cascada submarina en el canal oceánico entre Islandia y Groenlandia.

Este impresionante espectáculo ocurre cuando las frías aguas del mar de Groenlandia, mucho más densas, descienden hacia el sur por debajo de las más cálidas aguas del mar de Irminger. La diferencia de temperatura y densidad entre ambas masas de agua provoca una caída vertical que alcanza más de 3.500 metros de profundidad, el equivalente a casi cuatro veces la altura de las Cataratas del Iguazú.

El flujo de agua que se desplaza en esta “catarata invisible” es igualmente monumental: unos cinco millones de metros cúbicos por segundo, lo que la convierte en la mayor corriente de agua descendente del planeta.

A simple vista, desde la superficie, nada delata este gigantesco movimiento submarino. Sin embargo, los oceanógrafos han podido medirlo gracias a sofisticados instrumentos y modelos de corrientes marinas. Este fenómeno desempeña un papel crucial en la circulación oceánica global, afectando al clima del hemisferio norte y al equilibrio térmico del planeta.

cascada submarina (1) Técnicamente, es la cascada más grande del mundo.

Características de esta cascada