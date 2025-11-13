El volcán que hizo erupción y desapareció una isla: olas de 30 metros y un ruido que se escuchó a 5000 kilómetros

Este desastre volcánico se produjo, más específicamente, el 27 de agosto de 1883 y el sonido que provocó ha sido el más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad.

Se calcula que el volcán Krakatoa provocó la muerte de 36.400 personas. La mayoría de ellas no fallecieron ni por la explosión, ni por la ceniza, sino por los tsunamis gigantes que se hicieron tras la erupción y que llegaron a tener olas de más de 30 metros.

Pero el desastre causado por el volcán Krakatoa no se terminó allí, ya que sus efectos se sintieron en todo el mundo durante los días y semanas posteriores a su erupción, la que fue tan potente que llegó a romper los tímpanos de los marineros que se encontraban a kilómetros de distancia de la isla en la que se produjo el cataclismo.

Incluso hubo reportes de esqueletos humanos encontrados un año después de la erupción y hay regiones de Java que nunca más volvieron a ser repobladas y se transformaron en selvas.

Pero esos no fueron los únicos efectos, ya que la ceniza, el polvo y otros gases despedidos por el volcán provocó que no se filtrara la luz solar de manera normal y la temperatura global disminuyera. Asimismo, se produjeron puestas de sol y amaneceres más intensos en lugares alejados del volcán, incluso Argentina.

volcan krakatoa

El hijo del volcán Krakatoa

En 1927 se produjeron nuevas erupciones volcánicas en el fondo del mar y en el mismo lugar en donde se encontraba el archipiélago que albergaba al volcán Krakatoa, nació una nueva isla.

Un año después, esta isla superó la superficie del mar y actualmente posee una altura de 300 metros y una forma cónica. Los lugareños la llaman Hijo de Krakatoa y en 2018, este volcán tuvo una erupción que ocasionó un tsunami en las zonas cercanas.