En la inmensidad del bosque y bajo suelo fértil de la cadena de montaña de los Wasatch Mountains en Utah (Estados Unidos), crece lo que oficialmente figura como la planta más masiva en el registro de Guinness World Records: un gigantesco organismo clonal conocido como Pando.

Pando, una red de álamos temblones

La planta más grande del planeta Tierra: pesa 6000 toneladas y cubre más de 40 hectáreas

Pando, es la planta más grande del planeta Tierra y además del organismo más pesado. Sin embargo, no es solo un récord botánico. Representa una asombrosa demostración de resistencia y persistencia en el tiempo: un organismo vegetal que ha prosperado mediante la clonación, extendiéndose silenciosa y lentamente a través de su sistema radicular.