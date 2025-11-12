Se trata de un diminuto pedazo de tierra que desafía todo lo que creemos conocer sobre agua, sal y vida. Más salado que casi cualquier otro rincón del mundo, nos invita a cuestionar los límites de lo posible bajo temperaturas extremas.

La tierra más salada del mundo está en el lugar más frío: no se congela por la salinidad

Don Juan Pond se halla en el extremo occidental del valle Wright, en la zona conocida como South Fork, dentro de los valles secos de McMurdo, en la Tierra de Victoria, Antártida. Su nombre proviene de los dos pilotos de helicóptero, Don Roe y John Hickey, quienes participaron en la exploración que lo descubrió hacia 1961.