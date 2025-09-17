Seguro no lo sabías: la única maravilla natural del mundo se oculta en Argentina

La maravilla del mundo que se oculta en Argentina: las Cataratas del Iguazú

cataratas del iguazu (1) Las cataratas del Iguazú son un conjunto de 275 saltos en el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná.

A lo largo y ancho del planeta se reparten lugares de una belleza única y una naturaleza que son un hito en sí mismos. Por eso, las Cataratas del Iguazú forman un sistema de 275 saltos de agua que se extienden a lo largo de casi tres kilómetros sobre el río Iguazú, en el límite entre Argentina y Brasil. Entre sus caídas más impresionantes se destaca la Garganta del Diablo, un salto en forma de herradura de más de 80 metros de altura que hipnotiza a visitantes de todo el mundo.

Su exuberante entorno natural, compuesto por la selva misionera, ofrece un hábitat único para especies como tucanes, coatíes, monos y mariposas de brillantes colores, lo que convierte al parque en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

En 2011, según National Geographic, las Cataratas del Iguazú fueron elegidas como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo, distinción que las posiciona al mismo nivel que íconos naturales de gran renombre internacional. Este título fue otorgado a través de una votación global organizada por la fundación New7Wonders, consolidando a Misiones como un punto turístico de referencia mundial.

El Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1948, conserva una de las mayores biodiversidades del país.

Visitar las Cataratas del Iguazú es una experiencia que combina aventura y contemplación. Desde las pasarelas que se adentran en el río, los paseos náuticos bajo los saltos y los circuitos de senderismo por la selva, hasta la posibilidad de observar la caída de agua iluminada por la luna llena, cada recorrido brinda una postal inolvidable.

Además, Puerto Iguazú, la ciudad más cercana, ofrece una amplia infraestructura hotelera y gastronómica que facilita la llegada de turistas de todo el mundo, convirtiendo a esta maravilla natural en uno de los destinos más visitados de la Argentina.

Características de las Cataratas del Iguazú