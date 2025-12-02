Pocos lo saben: esta es la cantidad de luz que necesita una sansevieria o lengua de suegra en diciembre

Diciembre es un mes marcado por el fuerte impacto de los rayos solares, algo que afecta a las plantas que tenemos tanto en el jardín como en casa. En el caso de la sansevieria o lengua de suegra, tendremos que saber cómo cuidarla en lo que concierne a la iluminación para que la suculenta tenga hojas fuertes, largas y de buen color. Sin dudas que se trata de una tarea de jardinería clave, la cual no podemos pasar por alto.
Cuánta iluminación necesita una sansevieria o lengua de suegra en diciembre
La Sansevieria trifasciata, popularmente conocida como la lengua de suegra, planta serpiente o espada de San Jorge, se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares y oficinas gracias a su resistencia y a sus cualidades purificadoras de aire. Sin embargo, para que esta suculenta no solo sobreviva, sino que verdaderamente prospere y crezca hermosa y exuberante, es fundamental prestar atención a uno de los factores más importantes en su cuidado: la iluminación.
La sansevieria demuestra una sorprendente versatilidad lumínica, adaptándose a un amplio espectro de ambientes, desde condiciones de luz baja hasta lugares muy iluminados. No obstante, para un desarrollo óptimo, la planta requiere una exposición a la luz indirecta brillante. Esta iluminación se considera ideal porque proporciona la energía necesaria para la fotosíntesis sin exponer sus hojas a quemaduras solares.
Una ventana orientada al este, donde reciba el suave sol de la mañana, o una ventana al sur o al oeste pero alejada unos metros para evitar los rayos directos del mediodía, serían ubicaciones perfectas. Algo que debemos tener en cuenta principalmente en diciembre, un mes donde comienza el verano y donde los rayos solares directos impactarán con mayor fuerza sobre el ejemplar, quemando las hojas y secando el sustrato con mayor facilidad.
Tampoco debemos ser extremistas en el cuidado de la lengua de suegra, ya que la oscuridad prolongada detendrá el crecimiento, negándole la floración. Es decir que, si no recibe una cantidad de luz adecuada, las hojas pueden perder su vibrante coloración, volverse más débiles y tender a estirarse en busca de una fuente de luz lejana.
Por lo tanto, la clave para una sansevieria hermosa es encontrar el punto medio: un espacio que reciba abundante claridad durante la mayor parte del día, sin la agresión directa del sol, más todavía en verano.