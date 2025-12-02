Pocos lo saben: esta es la cantidad de luz que necesita una sansevieria o lengua de suegra en diciembre

Una ventana orientada al este, donde reciba el suave sol de la mañana, o una ventana al sur o al oeste pero alejada unos metros para evitar los rayos directos del mediodía, serían ubicaciones perfectas. Algo que debemos tener en cuenta principalmente en diciembre, un mes donde comienza el verano y donde los rayos solares directos impactarán con mayor fuerza sobre el ejemplar, quemando las hojas y secando el sustrato con mayor facilidad.

sansevieria lengua de suegra Una correcta iluminación también estimulará la floración de la sansevieria o lengua de suegra.

Tampoco debemos ser extremistas en el cuidado de la lengua de suegra, ya que la oscuridad prolongada detendrá el crecimiento, negándole la floración. Es decir que, si no recibe una cantidad de luz adecuada, las hojas pueden perder su vibrante coloración, volverse más débiles y tender a estirarse en busca de una fuente de luz lejana.

Por lo tanto, la clave para una sansevieria hermosa es encontrar el punto medio: un espacio que reciba abundante claridad durante la mayor parte del día, sin la agresión directa del sol, más todavía en verano.