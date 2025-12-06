Javier Milei y Luis Petri recibieron los aviones F 16 comprados a Dinamarca

Embed - Discurso de Javier Milei en acto de aviones F 16

"Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver, por primera vez, a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino", expresó el mandatario en el inicio del discurso, y además sostuvo: "Hoy es un día histórico para el país porque a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro".

Al encabezar el acto de presentación de la flota F-16, el jefe de Estado destacó: "Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea".

En el acto, el jefe de Estado estuvo acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Petri (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros integrantes de la administración nacional.

“En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia como fue la ultima dictadura, el kirchnerismo se dedicó a resentir la relación entre las FF.AA. y la sociedad. Pero la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad. Nosotros no buscamos poner a los que más miden en cámara, buscamos poner a los que más saben en la materia”, apuntó en alusión al nuvo ministro, Carlos Presti, el primer militar que se hace cargo del área de Defensa desde el retorno de la democracia.

“Es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía. Esto se consigue por dos vías, con una economía desarrollada, y también contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto de incertidumbre”, completó.

Según Milei, la interpretación histórica utilizada por ese espacio político buscó “obtener rédito partidario” y erosionó el vínculo entre las instituciones militares y la sociedad. En contraste, defendió que la elección de Presti se fundamenta en “idoneidad técnica y moral” para conducir el área de defensa.

En el tramo final del discurso, Milei definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, un país —dijo— que pretende recuperar protagonismo internacional. Agradeció a los equipos del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea que intervinieron en las gestiones y en la puesta en marcha del programa. “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”, expresó el Presidente al cerrar el acto, antes de saludar a los efectivos y autoridades presentes.