Javier Milei puso fechas a las sesiones extraordinarias en las que se tratarán las reformas laboral, penal y fiscal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorini, dio a conocer los temas de las sesionex extraordinarias.

Con las reformas en la mira

Según documentación oficial el temario incluye un paquete de seis proyectos que abarcan el Presupuesto 2026 y reformas laborales, penales y fiscales.

El Anexo I del decreto difundido por la Jefatura de Gabinete incorpora el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 202, la denominada Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

También figura el envío de un proyecto de Modernización Laboral y otro de reforma integral del Código Penal, ambos aún a remitir por el Poder Ejecutivo.

El listado se completa con la adecuación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que será impulsada por el Ejecutivo.

Los 6 temas para las sesiones extraordinarias

El anexo oficial enviado al Congreso incluye los siguientes puntos: