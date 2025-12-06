El gobierno de Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias que se extenderán desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por un decreto presidencial difundido en las últimas horas.
Javier Milei puso fechas a las sesiones extraordinarias en las que se tratarán las reformas laboral, penal y fiscal
El llamado a sesiones extraordinarias se hizo para el 10 de diciembre. Se extenderán hasta el 30. Reformas laborales, penales y fiscales, en la mira
La medida fue formalizada a través del decreto 1.353/2025, firmado por el presidente de la Nación, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
De acuerdo con el texto oficial, difundido por l jefe de Gabinte Manuel Adorni, los temas que se debatirán durante el período extraordinario fueron detallados en un anexo que forma parte integral de la norma.
Con las reformas en la mira
Según documentación oficial el temario incluye un paquete de seis proyectos que abarcan el Presupuesto 2026 y reformas laborales, penales y fiscales.
El Anexo I del decreto difundido por la Jefatura de Gabinete incorpora el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 202, la denominada Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
También figura el envío de un proyecto de Modernización Laboral y otro de reforma integral del Código Penal, ambos aún a remitir por el Poder Ejecutivo.
El listado se completa con la adecuación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que será impulsada por el Ejecutivo.
Los 6 temas para las sesiones extraordinarias
El anexo oficial enviado al Congreso incluye los siguientes puntos:
- Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. (Es la herramienta financiera central del gobierno para el próximo año).
- Proyecto de Ley de Modernización Laboral a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Incluye los cambios al Régimen de Contrato de Trabajo y derogaciones de normativas históricas).
- Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Clave para la agenda de seguridad y orden público).
- Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. (Uno de los proyectos centrales del paquete fiscal).
- Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
- Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Un tema sensible que ya generó polémica ambiental en el pasado).