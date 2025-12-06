Para Luis Petri el "cielo argentino cambió para siempre" con los aviones caza F 16

Embed - Luis Petri y Javier Milei en el avión F 16

La alegría de Luis Petri

"¡Argentina, Argentina!", fue el mensjae que dejó Luis Petri en sus redes sociales minutos después del acto de recepción de los aviones caza F 16.

Petri contó que antes de llegar a Río Cuarto, las flamantes aeronaves sobrevolaron Buenos Aires: "Desde muy temprano, una multitud los recibió mirando al cielo. Familias, chicos, abuelos, todos viéndolos pasar tan cerca, sintiendo el sonido de sus motores y compartiendo algo único".

Y agregó: "La Ciudad de Buenos Aires vibró de emoción y orgullo con un vuelo rasante inolvidable. Impresionante. Una mañana de fiesta, un día histórico para el país. Y lo vivimos juntos. ¿Viva la Paria!.

También dijo el ahora legislador nacional libertario: "Este logro es del presidente Javier Milei, de nuestras Fuerzas Armadas y de cada argentino que decidió poner a la defensa de la Patria en el lugar que merece. Los F-16 son un hito histórico y son el símbolo de la Argentina que estamos construyendo: un país que se toma en serio, porque no hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defenderla. Orgullo de todo un país que vuelve a ser grande".

También se refirió al tema Patricia Bullrich: "Los nuevos F-16 argentinos son un hecho histórico. Son la prueba de una decisión inquebrantable del presidente Javier Milei de cuidar, equipar y poner de pie a nuestras fuerzas. Y particularmente del enorme trabajo de Luis Petri en Defensa. Esto no es solo un sobrevuelo, es un mensaje claro. Cuando hay convicción y trabajo bien hecho, la Argentina se hace más grande. Todo mi orgullo para vos, Luis, y para nuestra Fuerza Aérea".