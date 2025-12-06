Eufórico y emocionado se mostró este sábado Luis Petri durante el acto de recepción de los aviones caza F 16 comprados a Dinamarca. El mendocino permaneció durante casi toda la ceremonia junto a Javier Milei e incluso abordó una de las naves junto al presidente. "El cielo argentino cambió para siempre", fue una las frases que dejó tras la ceremonia.
Para Luis Petri el "cielo argentino cambió para siempre" con los aviones caza F 16
Luis Petri se despidió del Ministerio de Defensa con el acto de recepción de los aviones caza comprados a Dinamarca
Fue la despedida de Petri como ministro de Defensa apenas unos días después de haber jurado como diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza.
Petri fue elogiado por Milei quien destacó la gestión del mendocino. Ademásrecibió halagos de la ministra saliente de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también dejará el Gabineta pero para sumarse al Senado de la Nación.
La alegría de Luis Petri
"¡Argentina, Argentina!", fue el mensjae que dejó Luis Petri en sus redes sociales minutos después del acto de recepción de los aviones caza F 16.
Petri contó que antes de llegar a Río Cuarto, las flamantes aeronaves sobrevolaron Buenos Aires: "Desde muy temprano, una multitud los recibió mirando al cielo. Familias, chicos, abuelos, todos viéndolos pasar tan cerca, sintiendo el sonido de sus motores y compartiendo algo único".
Y agregó: "La Ciudad de Buenos Aires vibró de emoción y orgullo con un vuelo rasante inolvidable. Impresionante. Una mañana de fiesta, un día histórico para el país. Y lo vivimos juntos. ¿Viva la Paria!.
También dijo el ahora legislador nacional libertario: "Este logro es del presidente Javier Milei, de nuestras Fuerzas Armadas y de cada argentino que decidió poner a la defensa de la Patria en el lugar que merece. Los F-16 son un hito histórico y son el símbolo de la Argentina que estamos construyendo: un país que se toma en serio, porque no hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defenderla. Orgullo de todo un país que vuelve a ser grande".
También se refirió al tema Patricia Bullrich: "Los nuevos F-16 argentinos son un hecho histórico. Son la prueba de una decisión inquebrantable del presidente Javier Milei de cuidar, equipar y poner de pie a nuestras fuerzas. Y particularmente del enorme trabajo de Luis Petri en Defensa. Esto no es solo un sobrevuelo, es un mensaje claro. Cuando hay convicción y trabajo bien hecho, la Argentina se hace más grande. Todo mi orgullo para vos, Luis, y para nuestra Fuerza Aérea".