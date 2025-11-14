Petri celebró la llegada de 6 nuevos aviones F-16 a la Argentina y la calificó como histórica

En su mensaje de las redes, Petri proyectó un sentimiento de orgullo nacional: "Toda la Argentina con la mirada en el cielo y las banderas en alto va a gritar bien fuerte: ¡Viva la Patria!", expresó.

La compra de estos cazas, de fabricación estadounidense y que eran propiedad de Dinamarca, había sido un tema recurrente en la agenda de defensa argentina.

F16.jpg Los F-16 siguen llegando a la Argentina. Imagen ilustrativa.

Los aviones que se vienen

La flota completa de 24 aviones F-16 se integrará progresivamente a la Fuerza Aérea, lo que implicará un desafío en términos de capacitación del personal, mantenimiento y logística.

Luis Petri IV Brigada Aérea Tandil avión militar F16 Uno de los F-16 en un hangar de Tandil, provincia de Buenos Aires.

La utilización efectiva de los "Fighting Falcon" precisa, por ejemplo, de obras de infraestructura y una adaptación de las pistas. Y la mayor parte de esas modificaciones se centran en áreas de Córdoba y en Tandil.

Algunas fuentes castrenses han adelantado que también se aguarda la llegada de técnicos extranjeros, para poner a punto las aeronaves y realizar transferencia de conocimientos útiles para sus pares argentinos.