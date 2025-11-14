Inicio Política Defensa
Petri celebró la llegada de 6 nuevos aviones F-16 a la Argentina y la calificó como histórica

Para el mendocino, son parte de la "adquisición militar más importante de los últimos 40 años". El primero había llegado en diciembre de 2024

Por Redacción de UNO [email protected]
Durante su gestión como ministro de Defensa, Luis Petri avanzó en la adquisición de aviones F-16 para Argentina. Imagen ilustrativa.

El ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, celebró la llegada de seis aviones F-16 a Argentina, calificando la operación como la compra militar más significativa de los últimos 40 años. Las aeronaves, parte de un lote de 24, aterrizarán -según dijo Petri- en suelo nacional el próximo diciembre.

El primero de los aviones había llegado hace casi un año. Ahora, el mendocino destacó que este logro es el "resultado de un trabajo conjunto histórico" que se materializó en menos de dos años, "bajo el liderazgo del presidente Javier Milei". La adquisición representa una bandera para la política de modernización de las Fuerzas Armadas que promueve el oficialismo.

Luis Petri-F16.jpg
Petri hace algunos meses, observando a los F-16.

Petri, los aviones F-16 y la modernización de la Defensa

El ministro enfatizó la magnitud de la operación, señalando que pasar de "soñarlo y planificarlo a hacerlo realidad" en tan corto tiempo subraya el compromiso de la actual administración.

En su mensaje de las redes, Petri proyectó un sentimiento de orgullo nacional: "Toda la Argentina con la mirada en el cielo y las banderas en alto va a gritar bien fuerte: ¡Viva la Patria!", expresó.

La compra de estos cazas, de fabricación estadounidense y que eran propiedad de Dinamarca, había sido un tema recurrente en la agenda de defensa argentina.

F16.jpg
Los F-16 siguen llegando a la Argentina. Imagen ilustrativa.

Los aviones que se vienen

La flota completa de 24 aviones F-16 se integrará progresivamente a la Fuerza Aérea, lo que implicará un desafío en términos de capacitación del personal, mantenimiento y logística.

Luis Petri IV Brigada Aérea Tandil avión militar F16
Uno de los F-16 en un hangar de Tandil, provincia de Buenos Aires.

La utilización efectiva de los "Fighting Falcon" precisa, por ejemplo, de obras de infraestructura y una adaptación de las pistas. Y la mayor parte de esas modificaciones se centran en áreas de Córdoba y en Tandil.

Algunas fuentes castrenses han adelantado que también se aguarda la llegada de técnicos extranjeros, para poner a punto las aeronaves y realizar transferencia de conocimientos útiles para sus pares argentinos.

