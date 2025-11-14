Petri celebró la llegada de 6 nuevos aviones F-16 a la Argentina y la calificó como histórica

El ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, celebró la llegada de seis aviones F-16 a Argentina, calificando la operación como la compra militar más significativa de los últimos 40 años. Las aeronaves, parte de un lote de 24, aterrizarán -según dijo Petri- en suelo nacional el próximo diciembre.
El primero de los aviones había llegado hace casi un año. Ahora, el mendocino destacó que este logro es el "resultado de un trabajo conjunto histórico" que se materializó en menos de dos años, "bajo el liderazgo del presidente Javier Milei". La adquisición representa una bandera para la política de modernización de las Fuerzas Armadas que promueve el oficialismo.
Petri, los aviones F-16 y la modernización de la Defensa
El ministro enfatizó la magnitud de la operación, señalando que pasar de "soñarlo y planificarlo a hacerlo realidad" en tan corto tiempo subraya el compromiso de la actual administración.
En su mensaje de las redes, Petri proyectó un sentimiento de orgullo nacional: "Toda la Argentina con la mirada en el cielo y las banderas en alto va a gritar bien fuerte: ¡Viva la Patria!", expresó.
La compra de estos cazas, de fabricación estadounidense y que eran propiedad de Dinamarca, había sido un tema recurrente en la agenda de defensa argentina.
Los aviones que se vienen
La flota completa de 24 aviones F-16 se integrará progresivamente a la Fuerza Aérea, lo que implicará un desafío en términos de capacitación del personal, mantenimiento y logística.
La utilización efectiva de los "Fighting Falcon" precisa, por ejemplo, de obras de infraestructura y una adaptación de las pistas. Y la mayor parte de esas modificaciones se centran en áreas de Córdoba y en Tandil.
Algunas fuentes castrenses han adelantado que también se aguarda la llegada de técnicos extranjeros, para poner a punto las aeronaves y realizar transferencia de conocimientos útiles para sus pares argentinos.