Hace 30 años, Estados Unidos quería un avión láser capaz de destruir misiles nucleares: después de millones de dólares el plan fue cancelado

El proyecto se llamó Airborne Laser (ABL) y formó parte del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos. Fue desarrollado desde los años 90 y oficialmente integrado como programa a inicios de los 2000, liderado por la US Missile Defense Agency junto a contratistas como Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman.

La idea era montar un potente láser químico de alta energía dentro de un Boeing 747-400F modificado, capaz de detectar y destruir misiles balísticos en su fase de ascenso. El sistema incluía sensores infrarrojos avanzados, ópticas de precisión y un enorme complejo de combustión para generar el rayo.

Airborne Laser (ABL) (2)

¿Por qué este proyecto militar de Estados Unidos llegó a su fin?

Aunque realizó pruebas exitosas de seguimiento y algunos disparos de prueba, el programa de Estados Unidos enfrentó problemas clave:

Alcance limitado: el láser solo funcionaba a distancias relativamente cortas en términos militares , obligando al avión a volar cerca de zonas peligrosas.

, obligando al avión a volar cerca de zonas peligrosas. Problemas técnicos enormes: el sistema era extremadamente complejo, sensible a la atmósfera (polvo, humedad, turbulencia) y difícil de mantener operativo.

Costos altísimos: se habían invertido más de 5.000 millones de dólares, pero escalarlo a una flota operativa era aún más caro.

Estrategia militar cambiante: el Pentágono concluyó que los misiles interceptores terrestres y navales eran más prácticos y confiables.

Tras invertir más de 5.000 millones de dólares, el proyecto fue cancelado en 2011 por el Departamento de Defensa.