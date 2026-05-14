Irán y su "flota mosquito": el enjambre de lanchas que bloquea el comercio en el Estrecho de Ormuz

Tecnología de competición para el combate

La eficacia de esta flota no reside solo en su cantidad, sino en su sofisticación técnica. De acuerdo con el reporte del Financial Times, Irán ha logrado desarrollar modelos avanzados como el Seraj-1, una versión de producción nacional basada en la lancha de competición británica Bladerunner 51.

Aunque muchas son lanchas simples con armamento ligero, otras están equipadas con misiles de corto alcance. Según los expertos, si bien no tienen potencia de fuego para hundir un buque de guerra estadounidense, su combinación con el arsenal de misiles y drones de la Guardia Revolucionaria es suficiente para disuadir a los buques mercantes de navegar por la zona.

La flota mosquito de Irán La flota mosquito de Irán

Tácticas de intimidación y "ataque en enjambre"

Desarrollada originalmente durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, la doctrina de la flota se basa en la movilidad. Al recibir la señal, estas lanchas irrumpen en grupos masivos para:

Intimidar a buques lentos: rodean y hostigan a las tripulaciones de grandes cargueros.

rodean y hostigan a las tripulaciones de grandes cargueros. Sabotaje y captura: tienen capacidad para dañar cargamentos, colocar minas y facilitar el abordaje de barcos.

tienen capacidad para dañar cargamentos, colocar minas y facilitar el abordaje de barcos. Bajo costo de reposición: dependen de naves baratas y fáciles de reemplazar, lo que permite a Irán mantener la presión a un costo financiero mínimo.

El impacto de la "provocación" estadounidense

Para los analistas, el despliegue actual de la flota no es casual. Bryan Clark, experto del Instituto Hudson, señala que Irán lleva décadas perfeccionando estas tácticas como una amenaza latente que ahora ha pasado a la acción directa.

"Cerrar el Estrecho de Ormuz siempre fue una medida altamente escalatoria, pero ahora Estados Unidos les ha dado la provocación perfecta", afirmó Clark respecto al aumento de la tensión militar y las sanciones en la región.

Consecuencias: un bloqueo de facto a la economía mundial

Segun cuenta BBC, el hostigamiento constante ha convertido el Estrecho de Ormuz en un escenario inviable para muchas empresas. Actualmente, solo transitan unos 10 buques diarios, frente a los 60 que solían hacerlo antes del conflicto.

La Organización Marítima Internacional estima que unos 20.000 tripulantes siguen afectados por este bloqueo. Mientras la flota mosquito siga operando desde sus bases ocultas en la accidentada costa sur iraní, el riesgo para la economía marítima global y los precios del crudo que se mantienen en máximos históricos continuará siendo una de las mayores preocupaciones geopolíticas de la década.