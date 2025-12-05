El truco de un experto en control de plagas para alejar a ratas y ratones del jardín por hasta 60 días

rata jardín Aprendé a ahuyentar las ratas del jardín.

Según Cohn, el repelente natural más efectivo para ratones y ratas es una mezcla de varios aceites potentes que "vuelven locos a los roedores". La fórmula preferida por el experto combina específicamente aceite de menta, aceite de romero y aceite de citronela. Aplicados conjuntamente como un aerosol, estos aceites son capaces de repeler a los roedores por periodos de hasta 60 días. Una vez transcurrido este plazo, se recomienda una nueva aplicación en las zonas donde se observe evidencia de actividad.

El experto en plagas destaca la eficacia del método gracias al agudo sentido del olfato de estos animales. El ratón percibe los aromas de manera mucho más amplificada, con un olfato casi tres veces mayor que el humano. De esta manera, aunque el olor se disipe rápidamente para las personas, el repelente sigue siendo potente para los roedores.

jardin rata repelente casero Las plagas de roedores no volverán al jardín por hasta dos meses.

Para maximizar la eficacia de este método, el profesional aconseja analizar estratégicamente la situación: hay que pensar como un ratón. Rociar al azar no es suficiente. El roedor, por naturaleza, prefiere moverse escabulléndose por las paredes laterales, usando sus bigotes para guiarse. Por ello, la aplicación debe centrarse en los zócalos y paredes, a ras del suelo, de forma que el pequeño invasor entre en contacto con el olor a través de sus patrones de movimiento naturales, lo que lo alentará a buscar refugio en otro lugar.

Además, el plus de este truco es que el método es seguro para personas y mascotas, ofreciendo así una alternativa potente y no letal para mantener el hogar protegido de forma continua, asegurando que las ratas y ratones no regresen hasta por dos meses.