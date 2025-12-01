Ni limón, ni naranja: la fruta tropical que evitará que las ratas se acerquen a tu casa

Las ratas son una de las plagas más detestables con presencia en el hogar, y lo cierto que muchas personas recurren a elementos caseros para ahuyentarlas o prevenirlas. En este sentido, hay una fruta poco conocida que puede ayudarte.
Generalmente, la presencia de las ratas en una casa se ve guiada por la falta de limpieza o algunas condiciones como la humedad, que las hace sentir cómodas.
La fruta tropical que evitará que las ratas entren en tu casa
El noni es una fruta tropical de la planta Morinda citrifolia, originaria de Asia y el Pacífico, con un olor y sabor peculiares, a menudo descritos como desagradables. Si bien se utiliza en el mundo de la medicina casera, también puede ser efectiva para alejar a algunas plagas.
En el caso de las ratas, su acción repelente se da por el potente aroma que esta fruta emana, que les resulta insoportable y las obliga a alejarse del lugar.
Esta fruta es una alternativa natural y segura para las personas y mascotas, ya que no implica el uso de productos químicos tóxicos, a diferencia de trampas o venenos.
Para utilizarlo, solo es necesario cortar el noni en trozos y colocarlos en los rincones de la casa donde se hayan visto ratas. Por supuesto que, si el problema no funciona, lo mejor es contactar con un especialista en plagas para solucionar el problema.
Señales que indican la presencia de ratas en casa
- Excrementos y orina: heces en forma de grano, pequeñas y negras. Las frescas son brillantes y las antiguas son grises y polvorientas.
- Marcas de roeduras: dientes que crecen continuamente obligan a las ratas a roer objetos como madera, plástico, cables eléctricos o paquetes de comida.
- Manchas de grasa o borrones: los roedores dejan marcas oscuras en las paredes y rodapiés al pasar repetidamente por las mismas rutas.
- Huellas: en superficies polvorientas, pueden verse huellas o rastros que indican sus caminos.
- Madrigueras y agujeros: agujeros pequeños y ásperos en paredes, suelos o armarios, y madrigueras en el exterior cerca de contenedores de basura.
- Nidos: materiales triturados como papel, tela, o aislamiento, acumulados en lugares ocultos.