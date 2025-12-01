Ni limón, ni naranja: la fruta tropical que evitará que las ratas se acerquen a tu casa

En el caso de las ratas, su acción repelente se da por el potente aroma que esta fruta emana, que les resulta insoportable y las obliga a alejarse del lugar.

Esta fruta es una alternativa natural y segura para las personas y mascotas, ya que no implica el uso de productos químicos tóxicos, a diferencia de trampas o venenos.

fruta, repelente casero El olor del noni aleja a las ratas de tu casa. Solo tienes que ubicarlo en puntos estratégicos.

Para utilizarlo, solo es necesario cortar el noni en trozos y colocarlos en los rincones de la casa donde se hayan visto ratas. Por supuesto que, si el problema no funciona, lo mejor es contactar con un especialista en plagas para solucionar el problema.

Señales que indican la presencia de ratas en casa