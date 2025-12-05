Es una de las playas más imponentes de Chile, tiene aguas claras y arena blanca

totoralillo chile Totoralillo queda a 20 kilómetros de La Serena, en Chile.

La playa se encuentra en una península que divide el litoral en dos bahías, ofreciendo espacios ideales tanto para relajarse como para disfrutar de deportes acuáticos. Los visitantes pueden recorrer sus extensas arenas, practicar surf o paddlesurf, y aventurarse en actividades como snorkel y buceo, descubriendo la rica biodiversidad marina que rodea Totoralillo.

Cabe destacar que esta playa posee una caleta de pescadores que vende productos frescos del mar. También, es apto para practicar la pesca deportiva, ya que en Totoralillo abundan especies como lenguados y corvinas.

playa totoralillo La península protege las bahías, reduciendo las olas y las partículas que enturbian el agua, lo que mantiene la transparencia del océano y crea un efecto similar al de una piscina.

Hacia el sur, donde abundan rocas y peñascos se pueden apreciar distintas formas de vida marina las cuales incluyen estrellas de mar, soles de mar, caracolas, varias especies de cangrejos, pulgas de mar, anémonas, etc.

Cómo llegar a Totoralillo

Si te encuentras de vacaciones en La Serena, puedes escaparte un día para conocer Totoralillo. El acceso es bastante sencillo, debes tomar la Ruta 5 Panamericana hacia el sur, pasar Coquimbo y recorrer unos 20 kilómetros hasta desviarse por el enlace D350 y la avenida principal. El balneario tiene disponibilidad de estacionamiento pago y con vigilancia.