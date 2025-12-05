Es una de las playas más imponentes de Chile, tiene aguas claras y arena blanca

Muchos mendocinos eligen Chile a la hora de planificar un viaje exprés o unas vacaciones en familia. Por eso, en este artículo traemos como recomendación un destino que pocos viajeros conocen, es un atractivo de la cuarta región y ofrece paisajes de postal.
Las playas de Totoralillo son consideradas como un auténtico paraíso, están a solo 20 minutos de Coquimbo. Se ubican al sur de La Serena y Coquimbo, en la cuarta región, y se ha ganado el apodo de “Caribe chileno” gracias a sus arenas blancas y aguas claras que contrastan con el azul profundo del Pacífico.
Totoralillo resulta un balneario a solo 20 minutos de la ciudad, combina tranquilidad y belleza natural, convirtiéndose en un destino perfecto para quienes buscan escapar del bullicio urbano y capturar postales soñadas.
Todo sobre la playa de Chile
La playa se encuentra en una península que divide el litoral en dos bahías, ofreciendo espacios ideales tanto para relajarse como para disfrutar de deportes acuáticos. Los visitantes pueden recorrer sus extensas arenas, practicar surf o paddlesurf, y aventurarse en actividades como snorkel y buceo, descubriendo la rica biodiversidad marina que rodea Totoralillo.
Cabe destacar que esta playa posee una caleta de pescadores que vende productos frescos del mar. También, es apto para practicar la pesca deportiva, ya que en Totoralillo abundan especies como lenguados y corvinas.
Hacia el sur, donde abundan rocas y peñascos se pueden apreciar distintas formas de vida marina las cuales incluyen estrellas de mar, soles de mar, caracolas, varias especies de cangrejos, pulgas de mar, anémonas, etc.
Cómo llegar a Totoralillo
Si te encuentras de vacaciones en La Serena, puedes escaparte un día para conocer Totoralillo. El acceso es bastante sencillo, debes tomar la Ruta 5 Panamericana hacia el sur, pasar Coquimbo y recorrer unos 20 kilómetros hasta desviarse por el enlace D350 y la avenida principal. El balneario tiene disponibilidad de estacionamiento pago y con vigilancia.