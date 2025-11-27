Parece Ibiza pero es el Caribe: la isla paradisíaca con flamencos, playas vírgenes y arrecifes

playas de bonaire

De hecho, fueron la primera isla del Caribe en proteger los mares circundantes con un parque marino creado como parte de la Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) en 1962. En la actualidad, lideran al Caribe en cuanto a energía renovable, recudiendo las emisiones de CO2 gracias a la energía solar y eólica. Además, cultivan nuevos arrecifes de corales para que se mantengan saludables para las décadas futuras.

Atracciones de la isla del Caribe

Las principales atracciones de la isla son sus más de 22 playas tropicales entre Bonaire y Klein Bonaire, por lo que seguro encuentras tu propio paraíso. Algunas playas están cubiertas de arena suave y blanca brillante, mientras que otras son de caracoles y corales triturados, lo que hace que la arena sea más oscura y gruesa.

Quienes quieren disfrutar de la impresionante belleza de la isla pueden caminar por la ruta de senderismo Bara di Karta. Los turistas que quieren explorar la historia y geografía pueden visitar el Museo Mangazina di Rei. Como la isla es tan pequeña, se puede recorrer gran parte de ella en coche, taxi o autobús.

Cabe destacar que Bonaire es uno de los pocos lugares del mundo donde anidan los flamencos rosados. Estos se encuentran principalmente en dos áreas: el Santuario de Flamencos de Pekelmeer, en el sur, y cerca de Gotomeer, en el norte de la isla.

flamencos en bonaire

Los turistas que llegan a Bonaire aterrizan en el Aeropuerto Internacional Flamingo. Este se encuentra cerca de Kralendijk, la capital de la isla, y ofrece vuelos nacionales e internacionales a destinos en Europa, América y el Caribe.