Parece Ibiza pero es el Caribe: la isla paradisíaca con flamencos, playas vírgenes y arrecifes

El Caribe no es solo México, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, pues existe una infinidad de destinos que son menos conocidos, pero no por eso son menos pintorescos. En este contexto, exploramos una isla única de esta zona que está reconocida como uno de los mejores destinos del mundo para el buceo, tiene aguas cristalinas y múltiples atractivos.
Aguas cálidas, temperatura perfecta, playas encantadoras y paisajes que atoran el aire en un asombro. Estas son las descripciones que asemejan al paraíso y también a Bonaire, una isla caribeña, que forma parte de los Países Bajos como un municipio especial, y está ubicada cerca de la costa de Venezuela.
Según el sitio web oficial, Bonaire tiene "playas vírgenes y blancas rodeadas de un mar turquesa brillante, con palmeras tropicales que se balancean suavemente con los vientos alisios". Es un espectáculo natural casi sin cambios, ya que la administración de la isla se toma el cuidado y la sustentabilidad muy en serio: "No nos pertenece. Pertenece a las muchas generaciones que están por llegar".
De hecho, fueron la primera isla del Caribe en proteger los mares circundantes con un parque marino creado como parte de la Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) en 1962. En la actualidad, lideran al Caribe en cuanto a energía renovable, recudiendo las emisiones de CO2 gracias a la energía solar y eólica. Además, cultivan nuevos arrecifes de corales para que se mantengan saludables para las décadas futuras.
Atracciones de la isla del Caribe
Las principales atracciones de la isla son sus más de 22 playas tropicales entre Bonaire y Klein Bonaire, por lo que seguro encuentras tu propio paraíso. Algunas playas están cubiertas de arena suave y blanca brillante, mientras que otras son de caracoles y corales triturados, lo que hace que la arena sea más oscura y gruesa.
Quienes quieren disfrutar de la impresionante belleza de la isla pueden caminar por la ruta de senderismo Bara di Karta. Los turistas que quieren explorar la historia y geografía pueden visitar el Museo Mangazina di Rei. Como la isla es tan pequeña, se puede recorrer gran parte de ella en coche, taxi o autobús.
Cabe destacar que Bonaire es uno de los pocos lugares del mundo donde anidan los flamencos rosados. Estos se encuentran principalmente en dos áreas: el Santuario de Flamencos de Pekelmeer, en el sur, y cerca de Gotomeer, en el norte de la isla.
Los turistas que llegan a Bonaire aterrizan en el Aeropuerto Internacional Flamingo. Este se encuentra cerca de Kralendijk, la capital de la isla, y ofrece vuelos nacionales e internacionales a destinos en Europa, América y el Caribe.