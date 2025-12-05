Ley de tránsito: qué hacer si me chocan el auto estacionado

Cuando el responsable está en el lugar

Si el conductor del vehículo que te chocó está en el lugar y tiene intenciones de asumir la responsabilidad hay que intercambiar los datos (patente del automóvil, DNI, celular, empresa aseguradora) para comenzar con los trámites. Dale también tus datos para que pueda informar a su Compañía de Seguros del accidente.

Luego debes sacar fotografías de tu auto. Por lo menos un plano general que muestre cómo y dónde estaba estacionado, un plano detalle de los daños y distintos ángulos que puedan comprobar el hecho. También saca fotos del otro vehículo (posición en la que quedó y daños).

Hacer la denuncia en la aseguradora y/o en la dependencia de Tránsito correspondiente. Luego habrá que seguir los trámites que te indiquen.

Cuando el responsable no está en el lugar

Si llegas al lugar del estacionamiento y el otro vehículo no está, saca las fotos para tener registro de como encontraste tu auto y de todos los sectores dañados.

Busca e intercambia información. Busca testigos que hayan estado presentes en el momento del accidente o hayan registrado algo como la chapa patente del auto agresor. Averigua si existe alguna cámara de seguridad que pueda hacer registrado el hecho y si te pueden facilitar las imágenes.

No descartes que el conductor pueda haber dejado sus datos o un contacto en tu parabrisas o con algún vecino porque debía irse pero tiene la intención de asumir la responsabilidad. En este caso debes tener cuidado de que no derive en una estafa que pueda vaciar tu cuenta del banco o billetera virtual.

Si solamente tienes la patente del vehículo responsable no vas a poder iniciar el reclamo, necesitas conocer también la Aseguradora. sin embargo es posible dar con el titular del vehículo a través de este dato.

Si no hay rastros del responsable del siniestro, testigos ni cámaras solamente restará ratificar qué cobertura te da tu seguro. Si es contra robo y terceros no tendrás coberturas. Si en el accidente rompieron alguno de los cristales tal vez puedan estar cubiertos.

De la única manera que la aseguradora del vehículo siniestrado se hará cargo es si la cobertura es "todo riesgo".

¿Qué pasa si me chocan el auto estacionado y no tengo seguro?

El seguro es obligatorio para todo tipo de vehículo, sin embargo existen situaciones en las que temporalmente podes dejar tu auto sin cobertura. Si te chocan y no tenés una póliza vigente, igualmente vas a poder reclamar la reparación de los daños.

Cuando un auto está estacionado y otro lo choca, el responsable es el que se encontraba circulando por la calle. Por ende, a pesar de no tener un seguro vigente tenés derecho a reclamar una indemnización para poder realizar la reparación de tu auto.

Choque estacionado Siempre es importante tener registro fotográfico de los daños en un siniestro.

¿Qué pasa si estás mal estacionado y te chocan?

Estar mal estacionado no te hace responsable del choque. El conductor en movimiento tiene la responsabilidad de evitar colisiones, incluso si tu auto no está correctamente estacionado.

¿Qué pasa si me chocan cuando estacioné en una playa de estacionamiento?

Si el estacionamiento es pago o gratuito pero ofrecido como servicio adicional, por ejemplo en un shopping, supermercado o aeropuerto, la jurisprudencia argentina lo considera una relación de consumo (Ley 24.240) y existe un deber de guarda y custodia del vehículo.

La empresa dueña de la playa de estacionamiento tendrá la culpa principal del siniestro y deberá hacerse cargo de los daños, robos o hurtos sufridos por el vehículo, incluso si fue causado por un tercero desconocido, ya que se considera un incumplimiento de su deber de seguridad y custodia. Ene este caso hay que reclamarle directamente a la empresa y, en caso de negativa, iniciar el reclamo por vía de Defensa del Consumidor o judicial.

Dato Clave: guardar siempre el ticket de estacionamiento, ya que es la prueba del contrato de guarda, aunque la falta de ticket no siempre exime de responsabilidad a la empresa.