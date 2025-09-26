Ley de Tránsito: ¿siempre tiene prioridad de paso quien circula por una rotonda?

¿Siempre tiene prioridad de paso quien circula por una rotonda?

En líneas generales quien circula por una rotonda tiene prioridad de paso, Incluso po sobre quienes intentan ingresar a la rotonda y vienen por la mano derecha.

Rotonda base 1 En este gráfico queda claro que quien circula por la rotonda tiene prioridad.

Sin embargo, existe un caso excepcional en la prioridad de paso dentro de una rotonda, pero se da entre dos autos que circulan por la misma.

Según se explica en una publicación del sitio Educación vial, quien circula por la trocha más cercana al centro de la rotonda y debe salir de ella debe ceder el paso a quien circula por la segunda trocha de la rotonda. No puede cambiar de trocha esperando que quien viene por la parte exterior le ceda el paso. Por el contrario, debe cederle el paso, pero sin detenerse (solamente reduciendo la velocidad).

Lo mismo ocurre para el cambio de carril de manera inversa.

Rotonda base 4 En el caso que dos autos circulen por la rotonda, deberá seder el paso el que quiera cambiar de trocha o carril.

Cómo circular correctamente en una rotonda