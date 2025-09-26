Sabiduría japonesa para afrontar los problemas de la vida

Todos -en más de una ocasión- nos sentimos expertos en nuestras vidas. No obstante, el reto está en permanecer abiertos a la posibilidad de aprender más de nosotros mismos y permitirnos ser principiantes". El shoshin es una mentalidad que propone la sabiduría japonesa para afrontar con apertura, entusiasmo y desprecio por ideas preconcebidas cualquier cosa. La mente de principiante tiene cualidades emocionales como la curiosidad, el entusiasmo, la creatividad, el asombro y el optimismo.

Sabiduría japonesa: el shoshin nos acerca a la felicidad según la neurociencia

De esta actitud "de principiante" habló recientemente el neurocientífico David del Rosario. Al respecto dijo: "Los niños reconocen su ignorancia y se abren a explorar, nunca se olvidan de vivir. Los adultos pensamos que sabemos qué es la vida y se nos olvida vivirla".

Del Rosario es profesor universitario y miembro del grupo de investigación en Genética Humana y de mamíferos de la Universidad de Alicante. El erudito añadió: "No vivimos la vida, vivimos nuestra imagen mental de la vida. La que hemos creado a partir de nuestro contexto, cultura y experiencias. Y cuando me doy cuenta, puedo soltarme. Tengo la posibilidad de dejar de pensar la vida y, en su lugar, comenzar a vivirla abriéndome al encuentro, a la fantasía, al aprendizaje... Lo que más nos acerca a la felicidad es soltar nuestras imágenes mentales y nuestros puntos de vista. Entonces, la vida empieza a sorprendernos". También la sabiduría japonesa nos ayuda a dejar de pensar de más.

Sabiduría japonesa: dos claves para cultivar el shoshin en tu día a día