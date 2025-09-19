Inicio Sociedad Ley de tránsito
Ley de Tránsito: ¿cuándo se pierde la prioridad de paso por la derecha?

Si bien la Ley de Tránsito, a nivel general, estipula que quien transita desde la derecha tiene la prioridad de paso, existen numerosas excepciones

Por UNO
Ley de Tránsito: prioridad de paso. no siempre la tiene cuien circula desde la derecha.

Frecuentemente los conductores se aferran a la ley de hierro que marca "la prioridad de paso la tiene quien circula por la mano derecha" que, en líneas generales palntea la Ley de Tránsito. Sin embargo, no siempre es así. Tener en cuenta el concepto general como las excepciones ayuda a prevenir accidentes de tránsito.

Además, tener en cuenta las disposiciones del Artículo 41 de la Ley de Tránsito, ayuda a que haya conductores más conscientes y responsables, según informa el sitio educaciónvial.com.ar.

En el mencionado artículo de la ley 24.449 se puede leer: “PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta…”. Pero no siempre es así.

¿Cuándo se pierde la prioridad de paso desde la derecha?

Caso 1: supongamos que un auto se aproxima a una intersección y su conductor observa al vehículo que circula a su derecha que ha encendido su señal de giro. En este escenario el auto que pretende girar pierde su prioridad, y le corresponde al que circula por la izquierda continuar su marcha recta, es decir que tiene la prioridad de paso.

Caso 2: Cuando la señalización vial horizontal o vertical indique expresamente lo contrario a la prioridad de paso de quien circula por la derecha, justamente el vehículo que circula por la derecha debe detener su marcha y ceder la prioridad. Un ejemplo claro es la señal de “Ceda el Paso” o “Pare” (que es el equivalente a un semáforo en rojo).

Caso 3: Los vehículos vinculados al transporte ferroviario tienen prioridad de paso. Al aproximarse a una vía férrea, el automotor a pesar de estar circulando por la derecha debe detenerse y observar que no venga ningún tren antes de continuar.

Caso 4: En situaciones de emergencia los vehículos de servicios públicos de urgencia, como ambulancias, patrulleros o las autobomba de los bomberos tienen prioridad incluso sobre el vehículo que circula por la derecha. Este cambio de prioridad se da siempre que estos vehículos estén cumpliendo una misión y tengan la sirena y balizas encendidas.

Ley de tránsito prioridad en cruces 1
Los veh&iacute;culos de urgencias o emergencias tienen la prioridad siempre que prendan sus sirenas y balizas.

Caso 5: Antes de ingresar o cruzar una semiautopista, el vehículo que circula por la derecha debe detenerse, cediendo el paso a quienes ya se encuentran en dicha vía. La legislación señala claramente semiautopista, pero no dice nada de las avenidas.

En el Artículo 5 de la ley mencionada define a la semiautopista de la siguiente manera: “un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril”.

En cambio, sobre la autopista dice que es: “una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes”.

Es decir que según la legislación nacional entre una avenida y una calle la prioridad sigue siendo del vehículo que circula desde la derecha. Pero cuando nos encontramos cruzando una semiautopista esta prioridad se pierde.

Caso 6: Cuando un auto llega a una intersección y hay un peatón cruzando o comenzando a cruzar la calle siempre el vehículo debe detener la marcha hasta que este termine de cruzar.

Caso 7: en las rotondas, rigen reglas específicas, el conductor que circula dentro o intenta salir de la rotonda tiene prioridad sobre aquel que intenta ingresar, incluso si este último se encuentra a la derecha.

Caso 8: Cualquier circunstancia cuando:

  • Un auto desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada. Quien circula por una calle de tierra debe detenerse por completo antes de ingresar a una arteria asfaltada, ya que esta es otra de las excepciones en las que se pierde la prioridad.
Ley de tránsito quien tiene prioridad calle de tierra 2
Otra excepci&oacute;n. Quien circula por calle de tierra no tiene prioridad de paso aunque venga por la derecha.

  • Un vehículo circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel.
  • Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Por ejemplo: cuando un auto llega al final de su camino (encrucijada de dos caminos en T) y está obligado a doblar. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos en una intersección donde podríamos continuar, pero para seguir nuestro camino debemos realizar un giro.
  • Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.

