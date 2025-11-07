Ley de tránsito: no siempre tiene la culpa el conductor de un vehículo que choca desde atrás

Ley de tránsito: ¿quién tiene la culpa en un choque desde atrás?

En todos los casos o situaciones en los que un auto frene y sea impactado por un auto desde atrás, la culpa recaerá sobre el conductor que impacta la parte trasera del auto que está por delante de él.

La Ley de tránsito argentina en su artículo 48, inciso G establece que está prohibido "conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha”. En estos casos la aseguradora que paga los daños siempre es la del vehículo que impacta al otro desde atrás.

En la misma Ley 24.449 el artículo 39 estipula que hay que “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.”

Esto quiere decir que si impactamos la parte trasera de un vehículo seremos los responsables del siniestro.

Quién es el culpable en un choque desde atrás Para evitar estos choques la Ley de tránsito exige una distancia y velocidad prudencial de circulación detrás de otro vehículo.

Sin embargo existe una excepción y es la que se da en un choque en cadena, es decir: cuando intervienen tres o más vehículos en un accidente.

Es posible que un auto que choca desde atrás a otro no lo haga por imprudencia sino porque fue chocado desde atrás por otro auto que, debido a la inercia que generó, provocó que el auto chocado en primera instancia choque al que tiene delante. Incluso es posible que haya estado detenido e igual termine impactando al coche que tiene adelante, desde atrás. En este caso la culpa será del vehículo que provocó los impactos.