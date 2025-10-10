Ley de tránsito: 4 excepciones en las que la prioridad de paso no la tiene el peatón

Para evitar accidentes y recordar cuáles son los casos en los que el peatón no tiene prioridad, enumeraremos las excepciones.

¿Cuándo el peatón no tiene prioridad de paso en la vía pública?

Excepción 1: cuando un peatón cruza por lugares indebidos, es decir cuando atraviesa la calle (carril o avenida) por un lugar diferente a la senda peatonal, sin respetar la indicación del semáforo, o si lo hace en diagonal sobre la calle. Es decir, cuando hay indicaciones claramente establecidas -por ejemplo señales de tránsito- y el peatón las ignora buscando alternativas no permitidas

Excepción 2: en intersecciones que tienen semáforos. Si el semáforo para peatones indica "no cruzar" o tiene luz roja, el peatón no tiene prioridad, lógicamente. Se sabe, muchos peatones cruzan peligrosamente aunque el semáforo les indique que no deben hacerlo.

Excepción 3: al descender de un transporte público el peatón pierde la prioridad de paso. Si el peatón desciende del lado de la calzada o vereda, debe esperar a que el vehículo se aleje para cruzar o hacerlo por la senda peatonal más cercana.

Excepción 4: el peatón pierde la prioridad de paso frente a un vehículo de emergencia (una patrulla policial, una ambulancia o un camión de bomberos) que esté en cumplimiento de su labor, para lo cual debe activar sirenas y balizas.

Como peatón ¿alguna vez te salteaste alguna de estas reglas?