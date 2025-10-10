Inicio Sociedad Ley de tránsito
Ley de tránsito: 4 excepciones en las que la prioridad de paso no la tiene el peatón

De acuerdo con la Ley de tránsito en Argentina, el peatón tiene prioridad de paso en casi todos los casos, pero hay excepciones

Por UNO
El peatón no siempre tiene prioridad de paso.

La Ley de tránsito en Argentina establece que la prioridad de paso es prácticamente absoluta para los peatones. Sin embargo existen excepciones muy claras que, seguramente, vemos a diario.

Más allá de que en Argentina suele haber una falta de respeto bastante generalizada en cuanto a ceder el paso al peatón (un claro ejemplo es el de las sendas peatonales, muchas veces ocupadas por vehículos) no siempre el "ciudadano de a pie" tiene la razón.

Ley de tránsito prioridad de paso
No siempre la prioridad de paso la tiene el peatón. Semáforos o vehículos de emergencia marcan algunas de las excepciones.

También el peatón tiene reglas viales que respetar y, nobleza obliga con los conductores de vehículos, muchas veces los que andan a pie no respetan.

Para evitar accidentes y recordar cuáles son los casos en los que el peatón no tiene prioridad, enumeraremos las excepciones.

¿Cuándo el peatón no tiene prioridad de paso en la vía pública?

Excepción 1: cuando un peatón cruza por lugares indebidos, es decir cuando atraviesa la calle (carril o avenida) por un lugar diferente a la senda peatonal, sin respetar la indicación del semáforo, o si lo hace en diagonal sobre la calle. Es decir, cuando hay indicaciones claramente establecidas -por ejemplo señales de tránsito- y el peatón las ignora buscando alternativas no permitidas

Excepción 2: en intersecciones que tienen semáforos. Si el semáforo para peatones indica "no cruzar" o tiene luz roja, el peatón no tiene prioridad, lógicamente. Se sabe, muchos peatones cruzan peligrosamente aunque el semáforo les indique que no deben hacerlo.

Excepción 3: al descender de un transporte público el peatón pierde la prioridad de paso. Si el peatón desciende del lado de la calzada o vereda, debe esperar a que el vehículo se aleje para cruzar o hacerlo por la senda peatonal más cercana.

Excepción 4: el peatón pierde la prioridad de paso frente a un vehículo de emergencia (una patrulla policial, una ambulancia o un camión de bomberos) que esté en cumplimiento de su labor, para lo cual debe activar sirenas y balizas.

Como peatón ¿alguna vez te salteaste alguna de estas reglas?

