Ley de Tránsito: ¿quién tiene prioridad de paso en un cruce en T?

Comprender en profundidad las reglas de tránsito no solo ayuda a evitar situaciones de riesgo, sino también contribuye a la seguridad vial para todos y formar conductores más conscientes y responsables.

Foto base cruce en T (2) En una encrucijada T la prioridad la tiene quien circula por la calle que tiene continuidad y no lo obliga a doblar.

En el caso de un cruce en T la prioridad la tiene siempre quien circula por la calle que tiene continuidad, es decir la que marca el final del otro camino. No tiene importancia si circula por la derecha o la izquierda.

En la imagen observamos que un auto azul llega a la intersección, circulando desde la derecha con respecto al auto rojo que viene por la izquierda. Como el auto azul debe sí o sí doblar, entonces pierde su prioridad de la mano derecha. Es una de las excepciones marcadas en el artículo 41 de la Ley de Tránsito según el sitio educaciónvial.com.ar. La prioridad entonces la tiene el auto rojo aunque circule por la izquierda.

El mismo caso se da cuando nos encontramos en una intersección donde podríamos continuar, pero para seguir nuestro camino debemos realizar un giro.