Ley de Tránsito: ¿quién tiene prioridad de paso en un cruce en T?

¿El auto azul o el rojo? La Ley de Tránsito Argentina establece las prioridades de paso y particularidades como la de la imagen, para evitar accidentes

Frecuentemente los conductores saben que la prioridad de paso en un cruce la tiene, en la mayoría de los casos, quienes circulan por la derecha. Esto está establecido por la Ley de Tránsito Argentina en su artículo 41. Sin embargo, existen dudas y excepciones. Por ejemplo: ¿quién tiene la prioridad de paso en una encrucijada en T?

Cuando dos autos llegan a un cruce en T, es decir la instersección de dos calles, rutas, caminos o avenidas en las que una marca el final de la otra se produce una excepción en la regla de prioridad de paso por la derecha que marcan las disposiciones del Artículo 41 de la Ley de Tránsito Argentina.

Tener en claro las prioridades de paso en las intersecciones es fundamental para evitar accidentes que produzcan daños materiales, humanos y pérdidas de vida. La idea más arraigada es que siempre la prioridad la tienen los autos que circulan por la derecha, pero no siempre es así, por ejemplo si existen señales de tránsito que marquen lo contrario.

Comprender en profundidad las reglas de tránsito no solo ayuda a evitar situaciones de riesgo, sino también contribuye a la seguridad vial para todos y formar conductores más conscientes y responsables.

En el caso de un cruce en T la prioridad la tiene siempre quien circula por la calle que tiene continuidad, es decir la que marca el final del otro camino. No tiene importancia si circula por la derecha o la izquierda.

En la imagen observamos que un auto azul llega a la intersección, circulando desde la derecha con respecto al auto rojo que viene por la izquierda. Como el auto azul debe sí o sí doblar, entonces pierde su prioridad de la mano derecha. Es una de las excepciones marcadas en el artículo 41 de la Ley de Tránsito según el sitio educaciónvial.com.ar. La prioridad entonces la tiene el auto rojo aunque circule por la izquierda.

El mismo caso se da cuando nos encontramos en una intersección donde podríamos continuar, pero para seguir nuestro camino debemos realizar un giro.

