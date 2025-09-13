Así lucía Salma Hayek en Nuevo amanecer, su primera telenovela mexicana

La primera telenovela de Salma Hayek

La primera aparición de Hayek en la pantalla fue como coprotagonista en la telenovela Nuevo Amanecer de 1988. En la ficción interpretó a Fabiola Ramírez McLaren, una joven de carácter alegre y romántico que forma parte de la historia juvenil.

nuevo amanecer Salma Hayek y Jacqueline Andere en Nuevo Amanecer, la telenovela de 1988. Imagen: Instagram.

La actuación en la telenovela, le valió el Premio TV y Novelas a la mejor actriz debutante. Posteriormente, Televisa seleccionó a Hayek, que tenía 23 años en ese momento, para interpretar el papel principal en Teresa, una exitosa telenovela que la convirtió en una estrella en México.

En 1991, Salma Hayek se mudó a Estados Unidos para iniciar su carrera en Hollywood, estableciéndose en Los Ángeles. Comenzó a tomar clases de actuación y de inglés para poder desarrollar su carrera profesional. No fue un camino fácil, ya que tuvo que luchar contra los prejuicios y la discriminación.

Cuatro años más tarde, el estreno del film Desperado pondría en boca de todos el nombre de Hayek, cuyo talento y sensualidad no pasaron desapercibidos. Aquí comenzaría su gran relación con el coprotagonista Antonio Banderas.

salma hayek y antonio banderas Salma Hayek y Antonio Banderas protagonizaron la película Desperado.

En la actualidad, Salma Hayek cuenta un extenso catálogo de series y películas, entre las que se destacan: Magic Mike: el último baile, La casa Gucci, Eternals, Son como niños, Socias en guerra, y más.