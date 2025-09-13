Inicio Sociedad Salma Hayek
Así lucía Salma Hayek en Nuevo amanecer, su primera telenovela mexicana

Salma Hayek es una de las actrices más aclamadas de la industria. En este artículo exploramos los primeros pasos de su carrera

Paula García
Con 59 años

Con 59 años, Salma Hayek tiene una extensa trayectoria en el cine y la televisión. Imagen: ELLE.

Salma Hayek es considerada la actriz mexicana más famosa a nivel internacional. Con una trayectoria de más de 30 años participando en grandes producciones cinematográficas, ha logrado ser reconocida por su talento y belleza, además de su personalidad carismática. A continuación, exploramos el comienzo de su carrera y su primera aparición en una telenovela.

Hija de la excantante de ópera Diana Jiménez Medina y el empresario libanés Sami Hayek Domínguez, Salma nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, México. Durante su infancia fue educada en un centro católico del que acabó siendo expulsada.

Posteriormente, la actriz comenzó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, pero la abandonó para apostar por su gran amor en la vida: la actuación. Primero incursionó en el teatro, luego pasó a la televisión y terminó convirtiéndose en uno de los íconos latinos de Hollywood.

La primera telenovela de Salma Hayek

La primera aparición de Hayek en la pantalla fue como coprotagonista en la telenovela Nuevo Amanecer de 1988. En la ficción interpretó a Fabiola Ramírez McLaren, una joven de carácter alegre y romántico que forma parte de la historia juvenil.

nuevo amanecer
Salma Hayek y Jacqueline Andere en Nuevo Amanecer, la telenovela de 1988. Imagen: Instagram.

Salma Hayek y Jacqueline Andere en Nuevo Amanecer, la telenovela de 1988. Imagen: Instagram.

La actuación en la telenovela, le valió el Premio TV y Novelas a la mejor actriz debutante. Posteriormente, Televisa seleccionó a Hayek, que tenía 23 años en ese momento, para interpretar el papel principal en Teresa, una exitosa telenovela que la convirtió en una estrella en México.

En 1991, Salma Hayek se mudó a Estados Unidos para iniciar su carrera en Hollywood, estableciéndose en Los Ángeles. Comenzó a tomar clases de actuación y de inglés para poder desarrollar su carrera profesional. No fue un camino fácil, ya que tuvo que luchar contra los prejuicios y la discriminación.

Cuatro años más tarde, el estreno del film Desperado pondría en boca de todos el nombre de Hayek, cuyo talento y sensualidad no pasaron desapercibidos. Aquí comenzaría su gran relación con el coprotagonista Antonio Banderas.

salma hayek y antonio banderas
Salma Hayek y Antonio Banderas protagonizaron la pel&iacute;cula Desperado.

Salma Hayek y Antonio Banderas protagonizaron la película Desperado.

En la actualidad, Salma Hayek cuenta un extenso catálogo de series y películas, entre las que se destacan: Magic Mike: el último baile, La casa Gucci, Eternals, Son como niños, Socias en guerra, y más.

