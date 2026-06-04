Agua de cocción de las legumbres: cómo se puede usar en las plantas del hogar

Pensando en que el agua de arroz se puede usar para las plantas del jardín, me puse a pensar por qué el agua de una legumbre no se podría usar también.

Investigando, me di cuenta de que el agua de garbanzo, de lentejas o porotos es oro para el desarrollo y crecimiento de las plantas.

Cómo usar el agua de legumbre en las plantas

Las plantas de interior o las especies del jardín no solo requieren de horas de sol y un poco de riego. Uno de los puntos más importantes y que solemos dejar de lado es el estado del sustrato de las plantas, es decir, la tierra.

La tierra de las plantas no puede ser cualquier sustrato. Es importante pensar en los nutrientes que tiene este suelo, en el drenaje, las sales, la acidez, la humedad y la composición.

legumbres y plantas Coloca el agua fría de legumbre en la tierra de las plantas.

Existen muchos fertilizantes naturales para las plantas, que son fuente de nutrientes y que regulan el pH de los suelos. El agua de legumbre funciona como uno de ellos.

Las legumbres son alimentos ricos en proteínas vegetales, en fibra, vitaminas y minerales. Cuando hervimos la legumbre o la remojamos, muchos de estos nutrientes quedan en el agua.

El agua de las legumbres se puede colocar en las plantas para nutrir el sustrato. Lo ideal es usarla fría para regar las plantas y complementar con otros cuidados. Ejemplos de estas legumbres nutritivas son los garbanzos, los porotos, las lentejas, la soja y las habas.

Otros usos del agua de legumbre

El agua de cocción de las legumbres o de cualquier verdura se puede usar como caldo en una receta, por ejemplo.

También sirve para espesar recetas cuando realizamos caldos o guisos que no tienen que quedar muy líquidos.

agua de poroto El agua de legumbre es fuente de nutrientes que se pueden aprovechar en la cocina.

En el caso de las plantas, se puede guardar esta agua en un frasco cerrado y regarlas cuando lo desees. Sirve para plantas verdes de interior y para especies de exterior.

También se utiliza agua de legumbre, sobre todo de poroto, en recetas de pastelería que requieren de un montado, como merengues, en reemplazo del huevo.