Durante el receso invernal, las familias suelen buscar alternativas para cortar con la rutina y disfrutar del tiempo libre sin gastar de más. En el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un auténtico oasis verde que combina historia, arquitectura de época y una biodiversidad única. Se trata de un clásico indiscutido que sorprende tanto a locales como a turistas por su propuesta completamente libre y gratuita para visitar durante todo el año rodeados de naturaleza.
El tesoro verde y gratuito que enamora a todos: historia, naturaleza y un siglo de pura magia
Un clásico de la naturaleza ideal para estas vacaciones de invierno: por qué este pulmón verde centenario es uno de los paseos más elegidos del país
Inaugurado en 1898 y diseñado por el célebre paisajista francés Carlos Thays, el Jardín Botánico Carlos Thays se extiende a lo largo de unas 7 hectáreas en el barrio porteño de Palermo. Declarado Monumento Histórico Nacional, este espacio combina senderos serpenteados, fuentes, monumentos y obras de artistas nacionales e internacionales que le otorgan un distinguido aire europeo.
Su ubicación estratégica facilita muchísimo la llegada: se puede arribar mediante la línea D del subterráneo, bajando en la estación Plaza Italia, o a través de las numerosas líneas de colectivo que transitan por la avenida Santa Fe y sus alrededores.
Un recorrido entre especies centenarias y arquitectura art nouveau
El predio atesora más de 1.500 especies vegetales provenientes de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Caminar por sus senderos permite descubrir árboles centenarios, palmeras, magnolias, araucarias y ceibos, además de una comunidad de aves y la tradicional población de gatos que habita el lugar, protegida por voluntarios.
Entre sus joyas arquitectónicas destaca el elegante invernáculo de estilo art nouveau, traído desde Francia a fines del siglo XIX, ideal para albergar especies tropicales y exóticas.
Asimismo, los visitantes pueden recorrer el Museo Botánico, consultar su biblioteca especializada, sumarse a visitas guiadas sin costo y participar de propuestas educativas enfocadas en la conservación ambiental.
Gracias a su cercanía con otros puntos de interés como el Ecoparque, La Rural, el Planetario Galileo Galilei, el Rosedal, los Bosques de Palermo, el Museo Evita y el Jardín Japonés, este pulmón verde se consolida como una alternativa imperdible para armar una jornada completa de paseo y desconexión urbana en plena capital.
En pocas palabras
- Jardín Botánico Carlos Thays: un oasis verde centenario y gratuito en Palermo, Buenos Aires, diseñado por Carlos Thays.
- Colección y Arquitectura: alberga más de 1.500 especies vegetales y destaca un invernáculo de estilo art nouveau.
- Propuesta Integral: ofrece museo, biblioteca, visitas guiadas y cercanía a otros puntos turísticos.