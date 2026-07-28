El tesoro verde y gratuito que enamora a todos: historia, naturaleza y un siglo de pura magia

Un recorrido entre especies centenarias y arquitectura art nouveau

El predio atesora más de 1.500 especies vegetales provenientes de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Caminar por sus senderos permite descubrir árboles centenarios, palmeras, magnolias, araucarias y ceibos, además de una comunidad de aves y la tradicional población de gatos que habita el lugar, protegida por voluntarios.

Entre sus joyas arquitectónicas destaca el elegante invernáculo de estilo art nouveau, traído desde Francia a fines del siglo XIX, ideal para albergar especies tropicales y exóticas.

Asimismo, los visitantes pueden recorrer el Museo Botánico, consultar su biblioteca especializada, sumarse a visitas guiadas sin costo y participar de propuestas educativas enfocadas en la conservación ambiental.

Gracias a su cercanía con otros puntos de interés como el Ecoparque, La Rural, el Planetario Galileo Galilei, el Rosedal, los Bosques de Palermo, el Museo Evita y el Jardín Japonés, este pulmón verde se consolida como una alternativa imperdible para armar una jornada completa de paseo y desconexión urbana en plena capital.