Solo expertos logran distinguir la diferencia entre estas dos señales de tránsito y lo que significan

Cuál es el significado de las señales de tránsito R12 Y R13

En la seguridad vial, cada señal cumple un rol clave para ordenar el tránsito y evitar accidentes. Entre las más frecuentes en rutas y accesos urbanos están las señales que advierten sobre limitaciones físicas al paso de vehículos. Dos de ellas suelen generar dudas: la R12 (limitación de altura) y la R13 (limitación de ancho). Aunque parecen similares, su significado y aplicación son distintos.

Por un lado, la señal de tránsito R12 nos habla de una limitación en cuanto a la altura. Se representa con un círculo de borde rojo y en el centro indica la altura máxima permitida, acompañada de dos flechas (una hacia arriba y otra hacia abajo).

Su significado advierte a los conductores que solo pueden pasar los vehículos cuya altura no supere la indicada en la señal. Se suele usar en túneles, puentes, pasos a desnivel, techos bajos de estacionamientos y entradas con altura reducida.

señales de transito R12 y R13 (1) Ambas señales quieren decir limitaciones en cuanto a la altura y al ancho del auto.

Por otro lado, la señal de tránsito R13 habla de una limitación de ancho. También es un círculo con borde rojo, pero en el centro muestra la medida de ancho máximo permitido, con dos flechas horizontales en dirección opuesta. Su significado indica que los vehículos más anchos de lo señalado no podrán circular por ese tramo.

Se suele usar en caminos estrechos, túneles de un solo carril, pasos entre muros o zonas urbanas con accesos reducidos.

Diferencias entre estas dos señales de tránsito

R12 (altura): es una señal de tránsito que restringe el alto del vehículo, es importante para camiones, colectivos o transportes con carga elevada.

R13 (ancho): restringe el ancho del vehículo, es relevante para maquinarias, trailers o camiones con carrocerías más grandes de lo habitual.

