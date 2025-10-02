La estrategia de Fayad para que el 93% de las motos pague una sola vez el Impuesto Automotor

Cuántos vehículos quedarán exentos del impuesto

El ministro marcó que para definir a qué motos alcanza ese beneficio se tomará como referencia "el valor de mercado. Por supuesto que va a depender del estado de la moto y otras variables, pero más del 93% de los motovehículos están por debajo de su umbral", insistió en referencia al tope que marcó de $10 millones.

Guiar a turistas argentinos en moto por los Alpes, la actividad de este italiano que conoce Mendoza como la palma de su mano El proyecto para que el 93% de las motos de Mendoza pague por única vez el Impuesto Automotor. Imagen ilustrativa.

Según recordó esta estrategia no es nueva, porque en el Gobierno decidieron retomarla para el 2026 porque analizaron que un gran porcentaje de los dueños de motos de baja cilindrada tiene un alto nivel de mora en el pago del Impuesto Automotor y "los valores del impuesto de las motos son tan chicos que a veces cuesta más perseguir esa mora que lo que lo que se gana recuperando el pago. Por eso estamos tratando de atacar ese problema operativo y administrativo", reconoció.

También aclaró que el valor del impuesto que deberían pagar los dueños de esas motos es un monto que está atado al valor de ese rodado y que se contempla el total del valor anual para poder liberarse de continuar pagando ese tributo.