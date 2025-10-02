Javier Milei en Mendoza Milei visitó Mendoza el viernes 6 de septiembre de 2024 donde brindó un discurso en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Por ahora no han trascendido mayores detalles de la agenda que tendrá el máximo mandatario en Mendoza.

Javier Milei visitará Mendoza en octubre

En el programa 7D -que se emite todos los miércoles por Canal Siete-, el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que Javier Milei llegará a Mendoza el próximo jueves 9 de octubre para presenciar el almuerzo de las Fuerzas Vivas, a cargo de la Cámara de Comercio, en el departamento de San Rafael.

El evento será el escenario de los discursos y de los flashes de los candidatos, siendo claramente un termómetro de lo que ocurrirá en las urnas el domingo 26 de octubre tanto en el país como en Mendoza.

Luis Petri visita de Milei El ministro de Defensa, Luis Petri, visitó este miércoles el programa 7D de Canal 7. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En diálogo con Julián Imazio, Petri dijo que en las próximas elecciones "se juega la Argentina del fututo con la del pasado" asegurando que se está bajando la inflación, la pobreza y "que se encamina a la normalidad y al crecimiento".

Por otro lado, en referencia a como ve al presidente Javier Milei respecto a la volatilidad del mercado que afecta a la economía comentó: "Lo veo muy bien. Somos consientes que estamos en un proceso electoral donde claramente el Congreso hace seis meses está tratando de tumbar el modelo económico del gobierno nacional".

Las anteriores visitas de Milei a Mendoza

El presidente Javier Milei ha realizado una visita a Mendoza desde que asumió a la presidencia el 10 de diciembre de 2023. Su arribo fue el viernes 6 de septiembre de 2024, donde brindó un discurso en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Antes de ser Presidente, Milei visitó Mendoza durante la campaña electoral para el balotaje de noviembre de 2023. También hubo especulaciones y confirmaciones no oficiales de otras visitas, como a la Fiesta de la Vendimia de 2025.

Elecciones legislativas: qué se vota el 26 de octubre

El 26 de octubre de 2025 se realizarán las Elecciones Legislativas Nacionales en toda Argentina, y la provincia de Mendoza sumará, además, la elección de cargos provinciales.

En Argentina

Se vota para renovar parcialmente el Congreso de la Nación:

Cámara de Diputados de la Nación : se renueva la mitad de sus 257 bancas (es decir, 127 diputados). Todas las provincias eligen diputados nacionales

: se renueva la mitad de sus 257 bancas (es decir, 127 diputados). Todas las provincias eligen diputados nacionales Cámara de Senadores de la Nación: se renueva un tercio de sus 72 bancas (es decir, 24 senadores), correspondientes a 8 distritos.

A tener muy en cuenta, en estas elecciones la provincia de Mendoza no elige senadores nacionales, solo 5 diputados nacionales.

En Mendoza

Mendoza celebra elecciones provinciales concurrentes con las nacionales, por lo que se vota para renovar la Legislatura Provincial y, en la mayoría de los casos, cargos municipales:

Legisladores provinciales:

Se renueva la mitad de la Cámara de Senadores Provinciales

Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados Provinciales

Concejales Municipales:

Se eligen concejales en 12 departamentos de Mendoza

En resumen, los mendocinos votarán el 26 de octubre por: