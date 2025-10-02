La emoción de Javier Milei al hablar de Martín Palermo

En diálogo con Radio Mitre le consultaron: "¿No le tiene miedo al fracaso?", y Javier Milei decidió realizar un paralelismo con el fútbol que desencadenó en una serie de recuerdos que terminaron emocionando al presidente.

"El tema es muy simple, ¿sabe quiénes son los que no fracasan? Los que no hacen. Y cuando usted hace, digo: yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, yo he llorado desconsoladamente cuando Martín erró los tres penales con la Selección Argentina, ¿pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial?", comenzó reflexionando.

Y continuó: "¿O cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, el día de la lluvia? ¿Sabe cómo grité el gol de la muleta?".

Gol Palermo frente a Perú El gol de Martín Palermo frente a Perú que emocionó a todos.

Lo que derivó a un recuerdo con su padre: "Es muy divertido lo que pasó ese día, yo iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía".

Además, mencionó que viajó a Japón para ver el partido correspondiente a la Copa Intercontinental 2000, donde Boca venció por 2 a 0 al Real Madrid aunque comenzó con un furcio ya que comenzó diciendo "Ni le cuento lo que viví en Madrid", pero se corrigió rapidamente al expresar "contra Real Madrid en Japón".

"Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo Delgado ir por el costado y lo veía a Martín por el medio. Decía 'gol de Martín, gol de Martín', y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín", dijo sobre el primer gol.

Sobre el segundo, agregó: "Y después cuando salió el pelotazo de Riquelme, ¿cómo era que se llamaba el defensor afroamericano? ¿Ukelele? Makelele. Con Makelele encima agarró e hizo el gol igual. Vi salir la pelota y dije 'gol de Martín'".

El presidente no volvió más a la cancha de Boca

Además, el presidente de la Nación reveló que no volvió a La Bombonera por una particular situación que culminaron con las lágrimas de Milei: "Es más, cuando se retiró el día que le regalaron el arco tuve que dejar de ir a la cancha de Boca, no pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse. Fueron tantas alegrías que no pude volver".

"¿Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín? Salgamos de este tema", exclamó.

Para finalizar, manifestó: "Recuerdo lo que he pasado cada vez que fui a la cancha de Boca. Yo era intenso de Boca, un termo. Y además era termo de Martín".