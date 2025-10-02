Diego Placente: "El resultado fue abultado"

La Selección argentina continúa con su marcha triunfal en el Mundial Sub 20 y venció por 4 a 1 a Australia. Luego de ir ganando por 2 a 1, ya con el tiempo cumplido llegaron los goles que sentenciaron el triunfo como una goleada: Ian Subiabre marcó en el 93 y la joyita del Tomba Santino Andino hizo lo propio a los 95.

Con la victoria los dirigidos por Diego Placente sacaron el boleto a los octavos de final y el entrenador analizó el partido: "Muy contento por el triunfo. El primer tiempo se nos complicó y pudimos sacar más personalidad que fútbol".

Diego Placente Diego Placente se mostró conforme con el papel de sus dirigidos.

"Australia es un equipo que tiene mucho funcionamiento, que juega muy bien. Ganarle es difícil y, de esta manera a uno lo pone contento. Hay jugadores que son muy buenos de Argentina", explicó el DT.

Placente tiene la esperanza de que Argentina siga creciendo partido a partido: "Siempre el debut es difícil. Mientras pasan los partidos lo que busca uno es solidez. Cada partido vamos a ir mejorando".

Además, puso en valor lo realizado por Australia, quienes quedaron eliminados del Mundial Sub 20: "Después, el resultado fue abultado. Australia es un buen equipo. Tuvimos la suerte de hacer los goles".

Ahora se viene Italia quienes se jugarán la clasificación a octavos de final ya que si Cuba gana y los europeos pierden, pueden quedar afuera: "Jugaremos con la misma seriedad, sabemos que va a ser difícil. Me sirve para ver a otros jugadores que están a la altura de los titulares".

"Creo que eso es lo que va mejorando, cada partido entra un jugador y está al nivel y creo que contra Italia va a ser de la misma manera", concluyó el técnico surgido de Argentino Juniors.

¿Cuándo juega la Selección argentina sub 20 frente a Italia?

La Selección argentina jugará su último partido de la fase de grupos contra Italia Sub 20 el sábado 4 de octubre a las 20. Ya con el boleto para los octavos de final en el bolsillo se espera que Diego Placente busque probar algunas alternativas.

Tabla de posiciones Selección argentina Sub 20 - Fecha 2 Así está la tabla de posiciones del Grupo D.

De igual manera, el objetivo es quedarse con los tres puntos para lograr clasificar en la primera posición del Grupo D con el aliciente que al ganar puede llegar a eliminar a la Selección italiana.