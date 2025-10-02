Con respecto a la serie nacional, este verano registró una anomalía estimada de +1.0°C ubicándolo como el tercer verano más cálido de toda la serie. Cabe resaltar que los últimos 3 veranos encabezan el ranking nacional, reforzando la tendencia de largo plazo al aumento de temperatura en verano en el país.

El otoño 2025 se presentó mayormente más cálido de lo normal hacia el norte del país, en donde predominaron los desvíos más significativos. En el resto del territorio las anomalías no fueron tan relevantes. Ninguna localidad registró algún récord estacional.

Precipitaciones en el país

Este otoño se presentó algo más lluvioso que lo normal a nivel país, destacándose los excesos relevantes observados en la provincia de Buenos Aires, centro de Chaco, este de Salta y norte de Santa Cruz. Las localidades de Junín (603.4 mm) y Bahía Blanca (438.9 mm) registraron el otoño más lluvioso desde al menos 1961.

Por otro lado, los déficits más significativos quedaron limitados a la provincia de Misiones, oeste de Cuyo y noroeste de Patagonia.

lluvias mendoza Hubo varias anomalías en distintas zonas del país. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Un invierno 2025 con patrón anómalo de lluvias, diferenciando la porción norte (excesos significativos) y sur del país (déficit significativos). Dentro de la primera región se destacan las lluvias de los meses de julio y especialmente agosto sobre la franja central, las cuales dieron lugar a que varias localidades registren el invierno más lluvioso de las últimas décadas.

Por el contrario, la región cordillerana del norte patagónico fue afectada por uno de los inviernos más secos en más de 60 años, estableciendo nuevos récords en El Bolsón y Esquel.

A nivel país, el invierno se presentó más lluvioso de lo normal, destacándose que fue el más lluvioso desde 2015.