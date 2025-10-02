Quién tiene una batería de auto gastada en casa, tiene un tesoro: por qué y cómo usarla nuevamente

Tener una batería de auto gastada puede parecer un problema, pero en realidad es un tesoro esperando ser aprovechado. Estas baterías, que normalmente se descartan, pueden tener una segunda vida con ideas sencillas de reutilización doméstica. Te contamos por qué conviene reciclarlas, cómo hacerlo de manera segura y un paso a paso para darles un nuevo uso en el hogar.
Las baterías viejas son importantes porque no solo el plomo es costoso, sino que también puede reciclarse y utilizarse de nuevo a la hora de fabricar baterías nuevas. De hecho, aproximadamente el 97% del plomo de las baterías de ácido plomo es reciclado. El reciclaje de baterías funciona.
Las baterías, si se manejan correctamente, pueden ser aprovechados como un tesoro. En este sentido, reutilizarlas reduce la contaminación ambiental, ahorra dinero al aprovechar los componentes en lugar de comprar nuevas herramientas y permite crear fabulosas ideas de reciclaje como energía para luces, cargadores de emergencia o experimentos educativos.
Una de las formas más útiles de reutilizar una batería gastada es transformarla en una fuente de energía portátil para la casa. Este sistema puede alimentar luces LED, pequeños ventiladores o cargadores de dispositivos en caso de corte eléctrico.
Los materiales que necesitarás son los siguientes:
Importante: si la batería está sulfatada, dañada o con fuga, no deben reutilizarse para manualidades. Solo emplea aquellas que estén en buen estado físico, aunque estén descargadas.
Primero comprueba que la batería no tenga fugas ni daños visibles. Usa guantes y gafas para manipularla, ya que contiene ácido corrosivo.
Luego limpia la batería con un paño húmedo para eliminar polvo y residuos, evitando el contacto directo con el ácido de la batería.
El tercer paso es la medición del voltaje. Con un multímetro, verifica el voltaje actual, permitiéndote saber si aún tiene energía útil para tus proyectos.
Después conecta los cables con pinzas a los bornes de la batería (rojo al positivo, negro al negativo), pero asegúrate de que las conexiones estén firmes y seguras.
Bien, ahora prueba con el dispositivo: conecta la bombilla LED o el pequeño aparato eléctrico. Si funciona, tu batería tiene una segunda vida y puede ser utilizada como fuente de energía.
Reutilizar baterías de auto no solo es ecológico, sino que también te permite tener una fuente de energía de emergencia en casa. Además, es un proyecto educativo para enseñar a niños y jóvenes sobre reciclaje, energía y seguridad.