Dónde y cómo desechar pilas y baterías usadas en Mendoza

Sin embargo, a principios de 2021 el programa se reactivó. Skalany estuvo en comunicación con radio Nihuil, y explicó qué deben hacer las personas con la basura electrónica que conservan en sus domicilios.

Cómo desecharlas

La funcionaria manifestó que l as personas que aún no sepan dónde llevar baterías y pilas usadas, puede perfectamente conservarlas en casa, siempre y cuando la tarea se realice correctamente.

tachos para pilas usadas.jpg En cada municipio, existen distintos puntos verdes para desechar las pilas y baterías usadas, en algunos de estos puntos se utilizan tachos como el de la imagen

En cuanto a las pilas usadas, deben depositarse en una botella o bidón de plástico, con tapa . No pueden estar a la intemperie, ni tampoco exponerlas al agua y al sol, u otra fuente de calor.

Lo mismo sucede con las baterías y los celulares o computadoras rotas o fuera de uso.

"Un celular o computadora que ya no se utiliza, debe conservarse igual que alguno de estos objetos que sí sirven, no hay ninguna diferencia entre ellos"



PSi remarcó que las más peligrosas son las pilas botón, aquellas que vienen dentro de los relojes o algunos elementos electrónicos puntuales. Estas sí son altamente contaminantes y nunca deben dejarse sin protección, además por el grado de toxicidad que producen.

También describen que estos objetos son difícilmente reciclables, solo algunas baterías y pilas tienen el tan preciado litio, y otros minerales que pueden tener una segunda oportunidad de utilización.

Por último, destacó que no deben, por ningún motivo, echarse a la basura sin ningún cuidado . Es preferible conservarlas en casa hasta que se dé con la información de los puntos preparados para recibir estos residuos.

Dónde llevarlas

Según detalló la funcionaria, hay diversos puntos verdes donde se pueden encontrar contenedores para este tipo de descartes . Algunos están ubicados en supermercados, ferreterías o negocios de venta de celulares .

Sino, cada municipio cuenta con un programa específico donde llevar las pilas y baterías usadas, y es bueno consultar en las páginas web de los municipios.

Puede hacer click aquí para consultar acerca de los lugares en los que reciben las pilas y baterías en desuso para ser descartados en forma correcta.