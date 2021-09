Ecoparque de Mendoza: Caram busca plata del BID para obras

"Todos los trabajos que estamos haciendo hay mucho sobre el cuidado de los animales, que eso siempre se mantuvo, el cuidado general del predio, obras de infraestructura básica, porque el predio estaba en un claro declive hace varios años. También hicimos una obra eléctrica completa para eliminar riesgos, trabajos intensos de limpieza en general de recintos para eliminar otros riesgos como incendios. Hicimos mejoras en recintos, hacemos operativo sanitario en animales, que llevamos más de 1.800 animales con estudios médicos, un programa de derivación de animales por lo que llevamos más de 2.300 animales derivados a lugares con mejor calidad de vida, pero estos dos años de pandemia bajamos un poco la velocidad", expresó Caram a Radio Nihuil.

elefante 1.jpg Esperan que en un mes los elefantes sean trasladados a un santuario para una mejor calidad de vida.

Agregó que es probable que no se vea hacia afuera, pero que el trabajo que realizan es constante. "En este momento trabajamos fuerte con el Ministerio de Infraestructura para hacer una financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con todo lo que teníamos proyectado desde el 2018 y otras obras para arrancar el año que viene con todo eso".

Caram aclaró que el traslado de los animales no es nada sencillo: "Ninguno de esos animales va a vivir en la naturaleza pura, producto del cautiverio tienen afecciones o cuando llegaron no estaban en las mejores condiciones, y por eso se buscan santuarios o reservas que son lugares donde van a estar muy bien cuidados, con más espacio y más natural, pero no es la naturaleza".

Mendoza 08-11-2017 Recorrido por el futuro ecoparque junto a su directora Mariana Caram. Mariana Caram, directora del Ecoparque.

Dijo que en 2018 trasladaron a dos leones a un santuario y en 2019 enviaron a Estados Unidos a 10 osos pardos que vivían rodeados plenamente de cemento, en una situación que ya no daba para más.

Contó que los pumas siguen aquí en Mendoza porque es una especie nativa y buscan impulsar que en Argentina se hagan santuarios para estos animales. "Dentro de este proyecto que le vamos a presentar al BID la idea es hacer dos grandes pumarios".

Todavía quedan "camellos, cebras, antílopes, una cantidad importante de ciervos que se reproducían sin límite y ya frenamos esa reproducción, pero la cantidad de animales es grande. Hay que tener cuidados con cada especie. Hay 500 animales de corral que por la pandemia nos impidió el traslado. Por ejemplo, San Luis estuvo muy cerrado y era donde había muchos de los adoptantes".

En el caso de los monos babuinos señaló que quedan 130 y que de todos los santuarios en el mundo ninguno recibe esa cantidad, por lo que diseñan un nuevo recinto para ellos, que sea grande, con más naturaleza y con un plan de esterilización masiva para evitar más reproducciones.