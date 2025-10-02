Por qué hay que rociar vinagre en la cortina del baño: ¿qué significa?

El baño es uno de los sectores del hogar que más gérmenes, humedad y suciedad reúne. Particularmente, la cortina de baño de la ducha, se ensucia más que otros rincones. Para solucionar este problema de baño, puedes realizar un sencillo procedimiento con vinagre blanco destilado.
El vinagre es un ácido poderoso con grandes beneficios. Este producto remueve y elimina los hongos del baño generados por el vapor y la humedad del ambiente. No daña la cortina, no deja malos olores ni mancha las superficies.