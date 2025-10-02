Por qué hay que rociar vinagre en la cortina del baño: ¿qué significa?

beneficios, vinagre blanco.jpg Existen dos tipos de vinagres, uno fermentado de frutas y uno destilado de limpieza, no apto para consumo.

¿Por qué debería rociar vinagre en la cortina del baño?

El baño es uno de los sectores del hogar que más gérmenes, humedad y suciedad reúne. Particularmente, la cortina de baño de la ducha, se ensucia más que otros rincones. Para solucionar este problema de baño, puedes realizar un sencillo procedimiento con vinagre blanco destilado.