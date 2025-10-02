Por qué recomiendan mezclar vinagre y agua oxigenada y cómo realizarlo paso a paso

Por qué se recomienda mezclar vinagre y agua oxigenada

Si bien son muchos los sitios que recomiendan no realizar esta mezcla, lo cierto es que debe ser preparada con precaución. Con ella, puedes potenciar la limpieza del hogar y, sobre todo, puedes evitar la presencia de plagas dañinas en las plantas de tu casa.

El agua oxigenada es conocida por su capacidad de liberar oxígeno, lo que mejora la oxigenación del suelo y las raíces de tus plantas. Por su parte, el vinagre, combinado en dosis moderadas, genera un efecto antifúngico que ayuda a detener el crecimiento de hongos comunes en jardines y macetas.

Como si fuese poco, la mezcla también puede fortalecer el entorno de las raíces, lo que permite que las plantas absorban mejor los nutrientes. Por eso, la clave está en utilizarlo periódicamente y no diariamente.

plantas, plagas.jpg A través de esta mezcla, puedes terminar con la presencia de plagas en tus plantas.

De esta manera, tus plantas estarán más fortalecidas ante condiciones adversas. Esta mezcla es elaborada de manera sencilla y con elementos económicos, que te harán dejar atrás a los costosos productos químicos.

Cómo preparar esta mezcla para fortalecer tus plantas

Ingredientes:

1 cucharada de vinagre blanco

100 ml de agua oxigenada al 3% (la que se vende en farmacias)

1 litro de agua

Instrucciones: