Los futbolistas que podrían cumplir la "ley del ex" en el River-Racing por Copa Argentina

salas racing Maximiliano Salas en su etapa en Racing.

Al crecer exponencialmente su carrera, el Millonario puso sus ojos sobre el delantero de 27 años y comenzó las charlas para hacerse de sus servicios. Así, el mercado de pases pasado, River y Gallardo presionaron por la salida del atacante y de esta manera se produjo su mediática salida de Avellaneda, con cláusula de recisión mediante, por 8 millones de euros. La historia no terminó del todo bien dado que, en las arcas de la Academia, se produjo cierto resquemor con la salida del correntino quien argumentó haber solicitado una mejora salarial en pleno cambio de dirigencia (Milito por Blanco) que nunca llegó.

El segundo en la lista es Juan Fernando Quintero. El colombiano tuvo dos etapas de brillo en River de la mano de Gallardo entre 2018 y 2022 (con un paso por China en el medio), y terminó alejándose con destino a su país natal para luego regresar a la Argentina y jugar en la Academia. A Racing, Juanfer Quintero llegó en julio de 2023 por gestión de Gustavo Costas. Ese año marcó goles por torneo y ante Boca por Libertadores. Su presencia en el elenco de Avellaneda tuvo su esplendor en 2024, en un gran año para el plantel, donde el colombiano supo ser determinante en partidos frente a Huachipato o Corinthians. En total, Quintero disputó 54 partidos y marcó 13 goles.

juanfer racing Juanfer Quintero y su paso por Racing.

Bruno Zuculini también tiene su historia en el conteo de los ex. El mediocampista pasó por River en los años dorados que condujo el Muñeco Gallardo. Proveniente de la Serie A de Italia, el actual volante de Racing comenzó de atrás en la carrera por ganarse un lugar en el Millonario y luego terminó siendo protagonista en aquel equipo que se consagró campeón de la Supercopa Argentina y de la Copa Libertadores 2018, ante Boca, en Madrid. Una lesión en los ligamentos cruzados en 2022 precipitaron su cierre de ciclo en River tras alejarse de las canchas por un buen período de tiempo. En total, Zuculini jugó 122 partidos en el Millonario y marcó 9 goles.

zuculini river Bruno Zuculini también pasó por River y podría cumplir la "ley del ex".

En cuarto lugar aparece un campeón del mundo: Marcos el Huevo Acuña. Nacido futbolísticamente en Ferro Carril Oeste, el lateral izquierdo llegó a Racing en 2014. Su estadía en la Academia incluyó 109 partidos, 20 goles y 26 asistencias hasta su salida en 2017 rumbo a Sporting Lisboa. Su regreso a la Argentina proveniente de Europa, con destino en Núñez, también generó cierto resentimiento en la dirigencia de Racing a lo que Acuña respondió: "Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal, me ensuciaron a mí y a mi familia. Recibí amenazas de mucha gente", dando por finalizada la historia de su no regreso al club que lo catapultó internacionalmente.

acuña racing El Huevo Acuña en su período por Racing.

El último en la lista es Santiago Sosa. El mediocampista llegó a River en 2009 pero nunca pudo sacar a relucir todo su esplendor futbolístico en el Millonario. Llegó a ser sparring de la Selección argentina pero no fue sino hasta 2018 que debutó en Primera de la mano de Gallardo. Sin embargo no tuvo continuidad, jugó 21 partidos y se despidó en 2021 rumbo a la MLS. Quiso volver a River pero su regreso no se concretó por desinterés de la dirigencia. "Tenía muchas ganas de volver. Moría por hacerlo, pero ciertas circustancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados. Algunos no me antendieron el teléfono. Me dolió porque soy hincha y sueño con volver", dijo a inicios del 2024.

santiago sosa Santiago Sosa no tuvo continuidad en River.

Estos cinco futbolistas tendrán la chance de hacer cumplir la famosa y antigüa "ley del ex" que tendrá cierto protagonismo en el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina.