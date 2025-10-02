Luego se integró a redacciones de otros medios periodísticos de Mendoza, donde trabajó diversas temáticas.

Cristian Ortega 2 Cristian Ortega, periodista. Foto: Facebook

La noticia del fallecimiento del periodista Cristian Ortega conmovió este jueves a los integrantes de las redacciones periodísticas del Gran Mendoza.

Ortega trabajó en el semanario El Sol y luego en el diario El Sol, donde fue redactor y Jefe de Noticias. También trabajó en radio Nacional Mendoza y durante los últimos tiempos se especializó en periodismo del rubro automotriz.

Fue parte de diario El Ciudadano.

Sociedad y Política fueron otras de sus especialidades a través de su carrera.

Cristian Ortega visita Diario UNO 2002 Cristian Ortega en la desaparecida redacción de Diario UNO, de visita, en 2002, con Marcela Furlano.

El periodista Jorge Fernández Rojas despidió a Ortega a través de las redes sociales: "Que sea un buen descanso querido Gordo. Te hemos querido muchos y vos lo hiciste posible de puro bueno que sos. Acaba de morir nuestro amigo y colega Cristian Ortega".

Su compañera, Ina Cordi, y sus hijos, Lautaro y Mora, acompañaron al periodista en sus últimas horas.